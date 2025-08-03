В США муж травил мать шестерых детей цианидом ради любовницы

03 августа 2025, 08:22

ВВС: муж травил и убил мать шестерых детей цианидом ради любовницы

Фото: iStock/sudok1

В США завершилось громкое судебное разбирательство в отношении 47-летнего стоматолога Джеймса Крейга, отравившего свою жену, мать шестерых детей. Об этом сообщает ВВС.