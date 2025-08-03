В США муж травил мать шестерых детей цианидом ради любовницы
В США завершилось громкое судебное разбирательство в отношении 47-летнего стоматолога Джеймса Крейга, отравившего свою жену, мать шестерых детей. Об этом сообщает ВВС.
В марте 2023 года Крейг доставил супругу в медучреждение с жалобами на головокружение и судороги. Несмотря на подключение к аппарату жизнеобеспечения, женщина скончалась. Причиной ее смерти стало отравление цианидом и тетрагидрозолином — компонентом глазных капель.
Согласно данным следствия, мужчина заранее покупал яды под предлогом стоматологической практики, после чего вводил их жене через капельницу. Уточняется, что злоумышленник регулярно искал в интернете информацию о том, какая доза мышьяка может привести к смерти и как сделать убийство похожим на сердечный приступ.
Выяснилось, что у пары были конфликты в браке, к тому же у Крейга на момент преступления была любовница. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.
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