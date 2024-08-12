Дыра в бедре появилась у россиянки после массажа

Фото: iStock/Svitlana Hulko
Жительница Ставрополья получила дыру в бедре после сеанса аппаратного массажа у специалиста из Минеральных вод.
Уточняется, что мастер аппаратного массажа прожгла бедро девушке и приняла травму за аллергическую реакцию. Теперь женщине предстоит пересадка кожи.
Отмечается, что во время сеанса пострадавшая говорила о жжении, однако мастер никак не реагировала и утверждала, что так и должно быть. Арсое процедуры у девушки возникло покраснение и впадина, но специалист успокоила её и сказала, что это также норма и через пару дней всё пройдёт. Однако этого не случилось.
Сейчас у девушки термический ожог, ей уже провели операцию некрэктомии. Далее ей предстоит перенести пересадку кожи.
Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын.
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Отмечается, что во время сеанса пострадавшая говорила о жжении, однако мастер никак не реагировала и утверждала, что так и должно быть. Арсое процедуры у девушки возникло покраснение и впадина, но специалист успокоила её и сказала, что это также норма и через пару дней всё пройдёт. Однако этого не случилось.
«Я консультировалась с другими специалистами по массажу и узнала, что при таких процедурах обязательно используется контактный гель, чего не сделала данный специалист. Дома я отправила ей фото с появившимися волдырями, на что получила раздражённые ответы, что так и должно быть и через два дня всё пройдет, чего не произошло! Я обратилась в дежурную больницу в Пятигорске, где мне оказали первую помощь и диагностировали ожог первой-второй степени», — приводит Газета.ру слова пострадавшей.
Сейчас у девушки термический ожог, ей уже провели операцию некрэктомии. Далее ей предстоит перенести пересадку кожи.
Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын.
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Мелисса Тимофеева