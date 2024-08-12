В Славянске-на-Кубани отец и сын домогались до школьницы

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
В Славянске-на-Кубани Краснодарского края 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании 24-летнего друга, а его 48-летнего отца – в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Девушка рассказала, что 24-летний молодой человек на протяжении года склонял еë к интиму. В день рождения парня школьница пришла к нему в гости, где приставать к ней начал и отец ее друга. Он напоил девочку алкоголем, посадил к себе на колени и начал домогаться до нее.
Фотографии этого случая попали в интернет, где их увидела и мать пострадавшей девочки. Тогда женщина обратилась в полицию, но суд не отправил мужчину в тюрьму, а лишь ограничил его свободу на полтора года.
Сейчас мать девочки пытается засудить и 24-летнего парня за половую связь с несовершеннолетней, сам же молодой человек свою вину отрицает.
Семья девочки опасается, что парню удастся уйти от ответственности.
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Фотографии этого случая попали в интернет, где их увидела и мать пострадавшей девочки. Тогда женщина обратилась в полицию, но суд не отправил мужчину в тюрьму, а лишь ограничил его свободу на полтора года.
Сейчас мать девочки пытается засудить и 24-летнего парня за половую связь с несовершеннолетней, сам же молодой человек свою вину отрицает.
«Вступал не один раз. Это было несколько раз на протяжении года. Знал, что мне 13 лет. Забирал со школы, предлагал встречу, поил спиртным, а потом вступал со мной в половую связь», — рассказала пострадавшая.
Семья девочки опасается, что парню удастся уйти от ответственности.
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Элина Позднякова