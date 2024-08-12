Полицейские задержали голую девушку, домогавшуюся мужчины в парке в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали голую девушку, которая домогалась прохожего. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером в Гатчине. Полностью обнажённая девушка познакомилась в парке с мужчиной и стала приставать к нему, чтобы всеми силами затащить в постель. Её при этом не смущали взгляды удивлённых прохожих, а также полицейские, находящиеся неподалёку.
Мужчина был шокирован такой настойчивостью дамы и пытался сбежать от неё как мог. В результате ему всё же удалось отделаться от прохожей, которую оперативно задержали сотрудники полиции.
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Анастасия Чинкова