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Полицейские задержали голую девушку, домогавшуюся мужчины в парке в Ленобласти

12 августа 2024, 19:22
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Ленинградской области задержали голую девушку, которая домогалась прохожего. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером в Гатчине. Полностью обнажённая девушка познакомилась в парке с мужчиной и стала приставать к нему, чтобы всеми силами затащить в постель. Её при этом не смущали взгляды удивлённых прохожих, а также полицейские, находящиеся неподалёку.

Мужчина был шокирован такой настойчивостью дамы и пытался сбежать от неё как мог. В результате ему всё же удалось отделаться от прохожей, которую оперативно задержали сотрудники полиции.

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#полиция
#ленинградская область
#девушка
#инцидент
#задержание
Террористку Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу в Мордовии
12 августа 2024, 20:03

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Террористку Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, у неё наблюдается сильная депрессия и раскол личности. Ранее, 26 июля, сообщалось, что заключённая Трепова* начала рисовать картинки для общества веганов России. Эксперт, проанализировавший рисунки, заявил о серьёзных проблемах с психикой у девушки. Всё это происходит из-за осознания того, что она выйдет на свободу только в 53 года (сейчас ей 26 лет).

В настоящее время муж девушки пытается связаться с ИК-2, куда её этапировали на прошлой неделе, чтобы выяснить, что с ней произошло.

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*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#депрессия
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Адвокат: генерала Попова не уведомили о досрочном увольнении в запас
Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов не знал о своем увольнении в запас
12 августа 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генерал-майора Ивана Попова не уведомляли о досрочном увольнении в запас с воинской службы. Об этом сообщил адвокат фигуранта дела о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее в сети распространили копию документа якобы с постановлением министра обороны РФ Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.
Генерал уволен в связи с организационно-штатными мероприятиями, выслуга лет в льготном исчислении составляет 39 лет, цитирует ТАСС выписку из приказа от 2 июня. Однако, по словам защиты, обвиняемого никто не уведомил об увольнении.

Генерала арестовали 17 мая, 15 июля суд отправил его под домашний арест. Ивану Попову вменяют две статьи УК: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог на сумму более миллиона рублей.

По версии следствия, генерал-майор причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката 2023 году, который закупили для гуманитарной помощи в Запорожской области. Попов вину не признает.

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#мошенничество
#армия
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В Славянске-на-Кубани отец и сын домогались до школьницы
12 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании 24-летнего друга, а его 48-летнего отца – в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Девушка рассказала, что 24-летний молодой человек на протяжении года склонял еë к интиму. В день рождения парня школьница пришла к нему в гости, где приставать к ней начал и отец ее друга. Он напоил девочку алкоголем, посадил к себе на колени и начал домогаться до нее.

Фотографии этого случая попали в интернет, где их увидела и мать пострадавшей девочки. Тогда женщина обратилась в полицию, но суд не отправил мужчину в тюрьму, а лишь ограничил его свободу на полтора года.

Сейчас мать девочки пытается засудить и 24-летнего парня за половую связь с несовершеннолетней, сам же молодой человек свою вину отрицает.

«Вступал не один раз. Это было несколько раз на протяжении года. Знал, что мне 13 лет. Забирал со школы, предлагал встречу, поил спиртным, а потом вступал со мной в половую связь», — рассказала пострадавшая.

Семья девочки опасается, что парню удастся уйти от ответственности.

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#школьница
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Опубликовано видео с задержанием украинца, организовавшего нарколабораторию в Пушкино
12 августа 2024, 16:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Появилось видео с задержанием украинца, который организовал нарколабораторию в Пушкино. Ролик публикует пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.
На кадрах видно, как оперативники заходят в арендованный украинцем дом в деревне Василёво, где организована нарколаборатория. Далее правоохранители спускаются в погреб, в котором находятся ёмкости, канистры с жидкостью, респиратор, магнитное устройство для перемешивания наркотиков и электронные весы.

Экспертиза установила, что в жидкости находился мефедрон. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Брянской области задержали в Видновском лесопарке по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#наркотики
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Бывший актер пробрался в квартиру, чтобы понюхать женское белье
В Японии актер влез в квартиру через окно, чтобы понюхать женское белье
12 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/kicsiicsi

В Японии полицейские арестовали бывшего актера, который нарушил закон ради женского белья. Об этом сообщает Japan Times.
Отмечается, что 37-летний Цубаса Тагоку был арестован по подозрению в незаконном проникновении в квартиру, в которой жила двадцатилетняя девушка со своим молодым человеком.

Тагоку, предположительно, проник в пустую комнату через окно и стал нюхать нижнее белье девушки. Бойфренд девушки вернулся домой и поймал злоумышленника с поличным. Он скрутил его и вызвал правоохранительные органы.

Обвиняемый признался, что пробрался в комнату, чтобы понюхать женское белье и сексуально удовлетворить себя. Примечательно, что в момент ареста Тагоку отбывал условный срок. В 2022 году его осудили за кражу женского нижнего белья.

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В Подольске пьяный водитель сбил во дворе женщину с двухлетним сыном
12 августа 2024, 14:18

Фото: iStock / Daria Kulkova

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по информации СМИ. Там сообщалось, что пострадали 27-летняя женщина и её двухлетний сын. Установлено, что вечером 11 августа нетрезвый мужчина, управляя своим автомобилем, сбил потерпевшую и её ребёнка, которые находились во дворе возле поликлиники», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает, им своевременно оказали медицинскую помощь. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник инцидента не стал скрываться с места ДТП.

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Изнасиловал за шкафом: башкирский подросток надругался над шестилетней сестрой, пока родители спали пьяными
12 августа 2024, 14:18

Фото: istockphoto / SB Arts Media

В Башкирии 14-летний подросток изнасиловал собственную сестру. Мальчик рос жестоким, употреблял спиртное и проявлял агрессию. О трагичных обстоятельствах и жизни семейства расскажет редакция «Радио 1».

Неблагополучная семья


14-летний Андрей из села Улу-Теляк Иглинского района Башкирии жил вместе с матерью, отчимом и шестилетней сестрой Ариной. Семья считалась неблагополучной, малообеспеченной. Родители злоупотребляли спиртным, дети были неухоженными, попрошайничали. По словам соседей семейства, старший сын неоднократно был замечен за употреблением алкоголя.

Андрей рос жестоким и агрессивным ребенком. Он часто сбегал из дома и бродяжничал. Друзей у него не было, вниманием сверстниц он не пользовался. Однажды подросток даже пытался изнасиловать сверстницу из параллельного класса, но ей удалось вырваться. Проступок остался для Андрея безнаказанным. В школе не стали придавать инцидент огласке.


Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition


Изнасилование сестры


Трагедия произошла в день рождения матери Андрея. Гости изрядно перебрали спиртным и уснули. По неподтвержденным данным, подросток тоже употреблял алкоголь. Возможно, это послужило толчком к совершению им насилия над младшей сестренкой. Девочка была изнасилована за шкафом в соседней комнате.

Задержание подростка-насильника


После совершенного изнасилования подросток попытался скрыться на велосипеде и отправился в сторону Челябинска. Через два дня Андрея удалось задержать правоохранителям. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Соседи семьи позже признаются правоохранителям: в селе все ожидали, что Андрей рано или поздно совершит какое-нибудь злодеяние.

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#башкирия
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Экс-руководители Нота-банка получили до 11 лет тюрьмы за хищение 26,8 млрд руб
12 августа 2024, 14:03

Фото: iStock/Michał Chodyra

Останкинский суд столицы приговорил пятерых бывших руководителей Нота-банка за хищение 26,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда и столичной прокуратуры.
Согласно данным издания, братья Дмитрий и Вадим Ерохины, директор департамента экономической безопасности Алексей Киреев, корпоративный директор Тимур Исхаков и глава отдела кредитования Андрей Симаков получили в наказание от 5 до 11 лет тюрьмы. Также они должны будут заплатить штрафы в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Следствие установило, что бывшие топ-менеджеры смогли похитить 26,8 миллиарда рублей под видом выдачи невозвратных кредитов. Они также выделили кредит в 300 миллионов рублей на якобы строительство дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Подмосковье, однако деньги потратили на личные нужды.

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#рф
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Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев получил 5 лет тюрьмы за взятку
12 августа 2024, 13:19

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Белгородский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд приговорил признать Полежаева Константина Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 частью 6 УК, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы», — огласил приговор судья.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 36 миллионов рублей и запретили на восемь лет занимать должности на госслужбе. Наказание Полежаев должен отбывать в колонии строгого режима.

По данным следствия, Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей, взамен он помог фирме заключить договоры на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ.

В суде Полежаев признал вину и сообщил, что заключил контракт с Минобороны РФ.

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