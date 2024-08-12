В Подольске пьяный водитель сбил во дворе женщину с двухлетним сыном

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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по информации СМИ. Там сообщалось, что пострадали 27-летняя женщина и её двухлетний сын. Установлено, что вечером 11 августа нетрезвый мужчина, управляя своим автомобилем, сбил потерпевшую и её ребёнка, которые находились во дворе возле поликлиники», – говорится в сообщении.По данным ведомства, сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает, им своевременно оказали медицинскую помощь. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник инцидента не стал скрываться с места ДТП.
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Лора Луганская