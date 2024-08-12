Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подольске пьяный водитель сбил во дворе женщину с двухлетним сыном

В Подольске пьяный водитель сбил во дворе женщину с двухлетним сыном

12 августа 2024, 14:18
Фото: iStock / Daria Kulkova

Фото: iStock / Daria Kulkova

Оригинал
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Следственные органы возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по информации СМИ. Там сообщалось, что пострадали 27-летняя женщина и её двухлетний сын. Установлено, что вечером 11 августа нетрезвый мужчина, управляя своим автомобилем, сбил потерпевшую и её ребёнка, которые находились во дворе возле поликлиники», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает, им своевременно оказали медицинскую помощь. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник инцидента не стал скрываться с места ДТП.

Читайте также:

В Подмосковье задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в арендованном доме

Грибника, заблудившегося в подмосковном лесу, искали более пяти часов

Появился снимок банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии №7
#московская область
#подмосковье
#подольск
#водитель
#автомобили
#двор
#мать
Изнасиловал за шкафом: башкирский подросток надругался над шестилетней сестрой, пока родители спали пьяными
12 августа 2024, 14:18

Фото: istockphoto / SB Arts Media

В Башкирии 14-летний подросток изнасиловал собственную сестру. Мальчик рос жестоким, употреблял спиртное и проявлял агрессию. О трагичных обстоятельствах и жизни семейства расскажет редакция «Радио 1».

Неблагополучная семья


14-летний Андрей из села Улу-Теляк Иглинского района Башкирии жил вместе с матерью, отчимом и шестилетней сестрой Ариной. Семья считалась неблагополучной, малообеспеченной. Родители злоупотребляли спиртным, дети были неухоженными, попрошайничали. По словам соседей семейства, старший сын неоднократно был замечен за употреблением алкоголя.

Андрей рос жестоким и агрессивным ребенком. Он часто сбегал из дома и бродяжничал. Друзей у него не было, вниманием сверстниц он не пользовался. Однажды подросток даже пытался изнасиловать сверстницу из параллельного класса, но ей удалось вырваться. Проступок остался для Андрея безнаказанным. В школе не стали придавать инцидент огласке.


Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition


Изнасилование сестры


Трагедия произошла в день рождения матери Андрея. Гости изрядно перебрали спиртным и уснули. По неподтвержденным данным, подросток тоже употреблял алкоголь. Возможно, это послужило толчком к совершению им насилия над младшей сестренкой. Девочка была изнасилована за шкафом в соседней комнате.

Задержание подростка-насильника


После совершенного изнасилования подросток попытался скрыться на велосипеде и отправился в сторону Челябинска. Через два дня Андрея удалось задержать правоохранителям. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Соседи семьи позже признаются правоохранителям: в селе все ожидали, что Андрей рано или поздно совершит какое-нибудь злодеяние.

Читайте также:

Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки

«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима

«Адские страдания»: пьяный брат спал в соседней комнате, пока его сестру избивали и насиловали
#подросток
#алкоголь
#семья
#задержание
#уголовное родители
#день рождения
#соседи
#инцидент
#девочка
#изнасилование
#школьница
#сын
#башкирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-руководители Нота-банка получили до 11 лет тюрьмы за хищение 26,8 млрд руб
12 августа 2024, 14:03

Фото: iStock/Michał Chodyra

Останкинский суд столицы приговорил пятерых бывших руководителей Нота-банка за хищение 26,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда и столичной прокуратуры.
Согласно данным издания, братья Дмитрий и Вадим Ерохины, директор департамента экономической безопасности Алексей Киреев, корпоративный директор Тимур Исхаков и глава отдела кредитования Андрей Симаков получили в наказание от 5 до 11 лет тюрьмы. Также они должны будут заплатить штрафы в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Следствие установило, что бывшие топ-менеджеры смогли похитить 26,8 миллиарда рублей под видом выдачи невозвратных кредитов. Они также выделили кредит в 300 миллионов рублей на якобы строительство дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Подмосковье, однако деньги потратили на личные нужды.

Читайте также:

Суд арестовал главу «Военторга» Павлова по делу о хищении

Арестован топ-менеджер компании, которую курировал Иванов

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении у МО РФ
#подмосковье
#суд
#строительство
#деньги
#имущество
#кредит
#наказание
#следствие
#компании
#штрафы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев получил 5 лет тюрьмы за взятку
12 августа 2024, 13:19

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Белгородский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд приговорил признать Полежаева Константина Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 частью 6 УК, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы», — огласил приговор судья.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 36 миллионов рублей и запретили на восемь лет занимать должности на госслужбе. Наказание Полежаев должен отбывать в колонии строгого режима.

По данным следствия, Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля стоимостью более 18 миллионов рублей, взамен он помог фирме заключить договоры на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ.

В суде Полежаев признал вину и сообщил, что заключил контракт с Минобороны РФ.

Читайте также:

Суд арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» по делу о взятке

Экс-сотрудники ПФР получили от шести до 13 лет тюрьмы за взятки

Суд освободил из колонии экс-подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
#суд
#приговор
#штраф
#минобороны рф
#ук
#капремонт
#пфр
#наказание
#сотрудники
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появился снимок банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии №7
12 августа 2024, 12:54

Фото: iStock/OlFedv

В сети появилась фотография банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии № 7. Снимок публикуют «Известия».
На опубликованном кадре можно заметить, как не менее 40 заключенных сидят за банкетными столами. Среди блюд — шашлык, пицца, салаты, фрукты, выпечка и напитки, пишут «Известия».

На этом банкете присутствовали осужденные за тяжкие преступления, в том числе, участники и члены этнических преступных группировок. Отмечается, что УФСИН РФ проведет проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО

ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова
#наркотики
#уфсин
#шашлык
#напитки
#рф
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в арендованном доме
В Пушкинском округе задержали жителя Украины за наркоторговлю
12 августа 2024, 12:00

Фото: iStock/Darwin Brandis

В Пушкинском округе Московской области задержали жителя Украины за наркоторговлю. Об этом сообщает Telegram-канал «Рай и МКАД | Подмосковье».
Отмечается, что 39-летний уроженец Украины арендовал дом в деревне Василёво. Там он организовал нарколабораторию.

При обыске полицейские обнаружили ёмкости с прекурсорами, канистры с жидкостью, респиратор и весы. По итогам проведённой экспертизы выяснилось, что в изъятых веществах содержится мефедрон, масса которого после высушивания составила порядка двух килограмм.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. В настоящее время наркоторговец находится под стражей.

Читайте также:

Жительница Подмосковья прятала в детской кроватке 139 свёртков с наркотиками

В Подмосковье задержали приезжего из Брянска с крупной партией наркотиков

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе
#подмосковье
#пушкинский округ
#наркотики
#задержание
#полиция
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грибника, заблудившегося в подмосковном лесу, искали более пяти часов
12 августа 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожилой мужчина ушёл в лес за грибами возле садоводческого товарищества «Лесное» в Наро-Фоминском городском округе и заблудился, его нашли лесничие и спасатели, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Потребовалось более пяти часов, чтобы разыскать любителя тихой охоты. В конечном итоге благодаря совместным оперативным действиям лесничих с сотрудниками МЧС заблудившегося пожилого мужчину удалось найти и вывести из леса», — говорится в сообщении.
Спасательная операция прошла успешно. Отмечается, что грибник, несмотря на выпавшие на его долю испытания, не расстался со своей «добычей» и вернулся домой с набранными грибами.

В областном Комлесхозе отметили, что при потере ориентации в лесу главное — не впадать в панику и сохранять спокойствие. Следует вызвать помощь но номеру 112 и сообщить своё примерное местонахождение. Ориентиром при этом могут стать квартальные столбы с нумерацией, линии электропередачи и доносящийся шум машин.

Читайте также:

В лесах Ступина и Серпухова убрали около 100 нелегальных рекламных объявлений

Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 3,8 тыс. аварийных деревьев

Лесным пожарным Шатуры и Воскресенска передали две спецмашины
#лес
#грибники
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#наро-фоминск
#спасатели
#лесник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое взрослых и подросток пропали без вести на лодке у берегов Сахалина
Двое мужчин и подросток пропали по пути с Шантарских островов на Сахалин
12 августа 2024, 10:50

Фото: iStock/oporkka

Двое взрослых мужчин и подросток пропали без вести по пути с Шантарских островов на Сахалин. Об этом говорится в Telegram-канале сахалинского отделения поисково-спасательного отряда «Сова».
Уточняется, что путешественники отправились на Шантары 4 августа. 9 августа мужчины и подросток поплыли на лодке от мыса Перовского в Хабаровском крае до села Москальво на Сахалине, но на остров они так и не прибыли.

На сегодняшний день поиски пропавших проходят вдоль береговой линии, также используется беспилотный летательный аппарат. Сотрудники погранслужбы выразили готовность предоставить 2 катера, а МЧС области — вертолет Ми-8.

Отмечается, что среди пропавших — братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также пятнадцатилетний сын одного из мужчин Иван.

Читайте также:

В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами

Россиянин на Пхукете захотел поплавать в бассейне на крыше и погиб

Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре
#ребёнок
#мчс
#поиски
#вертолёт
#мужчины
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО
SHOT: Осуждённый за 18 убийств Вова Беспредел просит отправить его на СВО
12 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/FOTOKITA

Пожизненно осуждённый Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что самый жестокий участник кровавой Кущёвской ОПГ, осуждённый за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного заключения. Участник преступной группировки написал ходатайство, в котором попросил отправить его в зону боевых действий.

Параллельно с этим мужчина попробовал повлиять на решение «по своим каналам». Примечательно, что накануне в ростовском СИЗО-1 заключенному поставили виниры за 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Двое мужчин в Новой Москве открыли огонь, чтобы вернуть военного на службу

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии
#мужчина
#сизо
#сво
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ударил бутылкой и расчленил: что произошло между украинцем и россиянкой в Перу на самом деле
12 августа 2024, 09:58

Фото: iStock/aradaphotography

Гражданин Украины зверски расправился с россиянкой в Перу. Прибывшие на место правоохранители ужаснулись увиденному: тело женщины было расчленено, повсюду разбрызгана кровь. Известно, что у убитой были муж и дети. Что привело россиянку в Перу и каковы были мотивы убийства расскажет редакция «Радио 1».

Что известно об убитой в Перу россиянке


44-летняя россиянка Людмила Лазаренко из Владивостока была замужем и имела двоих детей. Длительное время женщина проживала с семьей в Таиланде, где имела собственный центр духовных практик. Несколько лет назад она познакомилась с Пепе Ордоньесом, основателем центра комплексного развития «Dos Mundos», в котором была убита восьмого августа.

Убийство россиянки в Перу


В центре так называемого интегрального развития «Dos Mundos» на севере Перу произошло жестокое убийство. Администрация заведения забила тревогу, когда услышала крики из номера, в котором находились мужчина и женщина. Когда стражи порядка ворвались в комнату, они обнаружили жуткую картину — женщина была убита, а ее тело расчленено.

Рядом с телом россиянки находился окровавленный мужчина. Он кидался на полицейских, пытался укусить их и угрожал самоубийством. Стражи порядка пришли к выводу, что убийца пребывает в невменяемом состоянии.


По информации портала Trome, задержанный нанес своей жертве удар бутылкой по голове, лишив ее возможности к сопротивлению, после чего расправился с беспомощной женщиной.

Фото: iStock/FOTOKITA

Кем оказался убийца


Задержанным по подозрению в убийстве оказался 38-летний гражданин Украины Иван Кузьмин. В настоящее время устанавливается, в каких связях мужчина состоял с россиянкой и почему они оказались в одном номере. Позже глава учреждения «Dos Mundos» расскажет, что ранее уже видел женщину с Кузьменко вместе.

Употребление запрещенных веществ


Руководитель центра заверил правоохранителей, что в его заведении запрещено употреблять какие-либо психотропные вещества. Однако поведение и внешний вид украинца явно свидетельствуют о том, что он находится под воздействием какого-либо препарата. Предполагается, что мужчина мог употребить так называемую аяуаску. Отвар является шаманским атрибутом и используется индийскими племенами при обряде манинкари — «общение с духами».


По сути, сильнейший галлюциноген, психотический эффект от которого длится от 8 до 10 часов.

Странные детали в убийстве россиянки


В администрации центра сообщили, что россиянка должна была покинуть Перу около месяца назад, однако потеряла билет и попросила некоторое время пожить в учреждении. С похожей просьбой к руководству центра обратился и Кузьмин. Он не проходил никакого лечения, а лишь попросил временного пристанища до отъезда.

Могли ли Кузьмин и Лазаренко от кого-то скрываться, состояли ли они в романтических отношениях или их связывало пристрастие к запрещенным веществам, предстоит выяснить правоохранителям.

Читайте также:

Переодел труп отца в свою одежду: что заставило 16-летнего школьника зарубить всю семью

Ела стиральный порошок: как умирала трехлетняя девочка, которую мать бросила в запертой квартире

Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе

#убийство
#труп
#женщина
#мужчина
#удар
#перу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф