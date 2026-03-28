«Дыра в подземелье» образовалась в центре Челябинска и попала на видео

На пересечении улиц Свободы и Тимирязева в центре Челябинска обрушился асфальт. Информация об инциденте появилась в Telegram местного «31 канала».



Прибывшие на место специалисты аварийной службы оцепили квадратный участок проезжей части. Судя по видео, провал образовался в непосредственной близости от пешеходного перехода, причем асфальтовое покрытие просело только с одной стороны.



Ранее в Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки произошли 22 марта в 18:40 по московской времени. Очаг сейсмособытия находился на глубине пять километров, эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от Георгиевска.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Местные жители в соцсетях сообщили, что колебания были ощутимыми, особенно в Георгиевске и соседних населённых пунктах.

Никита Кротов

