Россиянка бросила четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата
В Тюмени женщина бросила четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата, из-за чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает местный новостной портал «72.ru», ссылаясь на очевидцев, в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел у дома №78 на Рижской улице. Очевидцы рассказали, что от брошенных бутылок загорелся коврик у входной двери. В МЧС уточнили, что вызов поступил около 18:00. Огонь распространился на незначительную площадь, и его потушили до прибытия пожарных.
Удалось ли задержать злоумышленницу и установить мотивы ее поступка, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что мошенники заставили 19-летнего жителя Химок поджечь трансформаторную подстанцию в селе Виноградово округа Мытищи.
