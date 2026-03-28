Достижения.рф

Россиянка бросила четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата

«72.ru»: женщина пыталась устроить пожар у здания военкомата в Тюмени
Фото: iStock/Arndt_Vladimir

В Тюмени женщина бросила четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата, из-за чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает местный новостной портал «72.ru», ссылаясь на очевидцев, в своем телеграм-канале.



Инцидент произошел у дома №78 на Рижской улице. Очевидцы рассказали, что от брошенных бутылок загорелся коврик у входной двери. В МЧС уточнили, что вызов поступил около 18:00. Огонь распространился на незначительную площадь, и его потушили до прибытия пожарных.

Удалось ли задержать злоумышленницу и установить мотивы ее поступка, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили 19-летнего жителя Химок поджечь трансформаторную подстанцию в селе Виноградово округа Мытищи.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0