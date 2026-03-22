В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3,4
Вечером 22 марта в Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Специалисты зафиксировали сейсмособытие 22 сентября в 18:40 по московскому времени. Очаг залегал на глубине пять километров. Эпицентр находился в 33 километрах к северо-востоку от Пятигорска и в двух километрах к юго-западу от Георгиевска.
Оперативные ведомства не получали информации о разрушениях или пострадавших. В социальных сетях местные жители рассказали, что почувствовали колебания. Пользователи из Георгиевска и ближайших населённых пунктов сообщили, что толчок оказался ощутимым, хотя длился недолго. Некоторые жители Пятигорска поделились, что заметили лёгкую вибрацию.
Ранее экипаж самолёта «Россия» подал сигнал бедствия над Ленинградской областью.
