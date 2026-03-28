Мужчина спас ребенка при наводнении в Дагестане — видео
В столице Дагестана мужчина предотвратил трагедию, вовремя выхватив ребенка из воды. Видео героического поступка опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как пожилая женщина пыталась перевести внука через разлившуюся прямо у тротуара реку. Не справившись с напором воды, она выпустила ребенка из рук, и его начало уносить течением. На помощь мгновенно бросился прохожий, сумевший поймать малыша в нескольких метрах от места происшествия.
Разгул стихии обрушился на республику 28 марта. Из-за обильных ливней и шквалистого ветра в регионе оказались затопленными многие улицы, а также зафиксировали сбои в подаче электричества и воды. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Социальные сети заполнили кадры последствий наводнения — на одном из видео мощный поток сбивает с ног и уносит трех девушек, на другом затапливает автомобиль скорой помощи. В региональном МВД также подтвердили информацию о несчастном случае, в котором ребенок оказался в воде после того, как выпал из машины при ДТП.
