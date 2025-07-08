Shot: Россиянину ампутировали ногу после атаки на греческое судно в Красном море
Россиянин потерял ногу после атаки на греческое судно Eternity С в Красном море. Как пишет Telegram-канал Shot, на корабле находились 22 человека, включая одного россиянина и 21 филиппинца.
Борт атаковали морские дроны и быстроходные катера у йеменских берегов, сказано в материале. Отмечена гибель двух членов экипажа. Пострадавший россиянин работал электриком.
Ранее сообщалось об аварии в подмосковном Ступино. Уточнялось, что в районе Старой Ситни перевернулся пассажирский автобус. Водитель вылетел в кювет, не справившись с управлением. Известно о 15 пострадавших. Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле региональной прокуратуры.
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