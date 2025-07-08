Shot: Россиянину ампутировали ногу после атаки на греческое судно в Красном море

08 июля 2025, 17:48

Фото: istockphoto/Artem Kniaz

Россиянин потерял ногу после атаки на греческое судно Eternity С в Красном море. Как пишет Telegram-канал Shot, на корабле находились 22 человека, включая одного россиянина и 21 филиппинца.