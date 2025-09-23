«Неудачная закладка»: Москвич попался на кокаине из-за бдительного очевидца
В Москве оперативники района Якиманка задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта кокаина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В полицию обратился очевидец. Он сообщил, что во 2-м Спасоналивковском переулке неизвестный оставил за решёткой ворот сверток, обмотанный чёрной изолентой. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого недалеко от этого места. Им оказался 38-летний приезжий, который временно проживал в Москве.
Полицейские изъяли находку, и экспертиза выявила в ней кокаин. При обыске квартиры задержанного полицейские с собакой обнаружили крупную партию наркотиков — более 307 граммов кокаина, а также весы и упаковочные материалы.
По версии следствия, наркотики предназначались для сбыта через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемого под стражу.
