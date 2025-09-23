«Неудачная закладка»: Москвич попался на кокаине из-за бдительного очевидца

23 сентября 2025, 15:27

Полиция пресекла сбыт кокаина в центре Москвы, изъяв более 300 грамм наркотиков

Фото: Istock/CreativaImages

В Москве оперативники района Якиманка задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта кокаина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.