Достижения.рф

«Неудачная закладка»: Москвич попался на кокаине из-за бдительного очевидца

Полиция пресекла сбыт кокаина в центре Москвы, изъяв более 300 грамм наркотиков
Фото: Istock/CreativaImages

В Москве оперативники района Якиманка задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта кокаина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.



В полицию обратился очевидец. Он сообщил, что во 2-м Спасоналивковском переулке неизвестный оставил за решёткой ворот сверток, обмотанный чёрной изолентой. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого недалеко от этого места. Им оказался 38-летний приезжий, который временно проживал в Москве.

Полицейские изъяли находку, и экспертиза выявила в ней кокаин. При обыске квартиры задержанного полицейские с собакой обнаружили крупную партию наркотиков — более 307 граммов кокаина, а также весы и упаковочные материалы.

По версии следствия, наркотики предназначались для сбыта через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0