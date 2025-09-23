Семья Эррола Маска обвинила его в сексуальном насилии над детьми

23 сентября 2025, 15:13

NYT: отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над своими детьми

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол трижды становился фигурантом дела о сексуальных домогательствах в отношении как приемных, так и родных детей. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на протоколы полиции, суда и слова родственников Маска-старшего.