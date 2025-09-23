Семья Эррола Маска обвинила его в сексуальном насилии над детьми
Отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол трижды становился фигурантом дела о сексуальных домогательствах в отношении как приемных, так и родных детей. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на протоколы полиции, суда и слова родственников Маска-старшего.
В отношении Эррола Маска проведено три отдельных расследования, два из которых на сегодняшний день завершены, а о результатах третьего пока ничего не известно.
Согласно информации издания, родственники Маска-старшего обвинили его в домогательствах к пяти своим детям и приемной дочери, которой на тот момент было четыре года. Девочка рассказала семье, что отчим прикасался к ней. Родственники утверждают, что спустя 16 лет эта девушка родила от Эррола ребенка.
Первый инцидент произошел в 1993 году, а последний — в 2023 году. В статье говорится, что это стало одной из причин, по которой Илон Маск прекратил общение с отцом.
