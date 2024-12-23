Директор филиала «Ставэлектросеть» уволен после инцидента со стриптизёршей

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Корпоратив, посвящённый Дню энергетика, который прошёл 22 декабря, обернулся скандалом для филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». В сети появилось видео, на котором стриптизёрша исполняет танец рядом с пьяным сотрудником, что вызвало возмущение у жителей Минеральных Вод. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Главным действующим лицом инцидента стал 48-летний Дмитрий Степнов, начальник производственно-технической службы. В результате его выходки директор филиала Сергей Кайшев был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Как стало известно, Кайшев планировал наказать Степнова, однако вместо этого боссы компании приняли решение о его увольнении.
Кайшев признал свою ошибку в том, что не остановил коллегу и не предотвратил инцидент. Он сообщил, что намеревался назначить Степнову исправительные работы без выплат в новогодние праздники, но его предложения не были согласованы руководством.
Жители региона выразили недовольство происходящим на корпоративе, особенно на фоне частых перебоев с электричеством. Последний инцидент произошёл 20 декабря, когда 1500 квартир остались без света из-за поломки фидера. Местные жители считают, что такие выходки неприемлемы в условиях нестабильного энергоснабжения.
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Кайшев признал свою ошибку в том, что не остановил коллегу и не предотвратил инцидент. Он сообщил, что намеревался назначить Степнову исправительные работы без выплат в новогодние праздники, но его предложения не были согласованы руководством.
Жители региона выразили недовольство происходящим на корпоративе, особенно на фоне частых перебоев с электричеством. Последний инцидент произошёл 20 декабря, когда 1500 квартир остались без света из-за поломки фидера. Местные жители считают, что такие выходки неприемлемы в условиях нестабильного энергоснабжения.
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Дарья Осипова