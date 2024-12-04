Любовница-стриптизерша Хантера Байдена дала первое интервью после его помилования: скандальная правда о сыне президента США

Зои Кестан (Фото: соцсети)
После снятия обвинений с младшего Байдена в издании New York Times вышло откровенное интервью с Зои Кестан, любовницей сына американского лидера. Что рассказала бывшая стриптизерша об отношениях с влиятельным наследником президента США расскажет «Радио 1».
Зои Кестан: кто она, чем известна
Дочь юриста и продавца из Нью-Йорка ранее была связана с миром искусства. Зои Кестан посещала элитную школу Горация Манна, а позже любовь к моде привела ее в Школу дизайна Род-Айленда, где она вынашивала планы превратить свои разработки в бренд.
Она работала с Джеффом Кунсом и помогала рэперу Трэвису Скотту, а через некоторое время стала основательницей бренда WeedSlut. Поиск способов самовыражения однажды привёл её в манхэттенский стрип-клуб, где 24-летняя Зои встретила 47-летнего Хантера Байдена.
Джо Байден со своим сыном Хантером (Фото:соцсети)
Знакомство с Хантером Байденом
Позже Зои вспоминала, как исполняла приватный танец для сына вице-президента, в то время как он не выпускал из рук трубку с наркотической травой. В ту ночь они остались в отеле, где обсуждали семью Хантера, его покойного брата и многое другое — несмотря на разницу в возрасте, Байден общался с ней как с равной.
Когда Зои захотела купить нижнее белье, Хантер одолжил ей свой Porsche и закрыл магазин для них двоих. Так начался их совместный тур по лучшим отелям Нью-Йорка.
Зависимость Хантера Байдена
Хантер Байден страдал от злоупотребления алкоголем и часто позволял себе наркотики. Так, он решил пройти курс лечения в калифорнийском реабилитационном центре. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на выздоровлении, он арендовал бунгало в знаменитом Chateau Marmont на месяц, потратив на это около полумиллиона долларов. В этом роскошном месте продолжалась его бурная жизнь.
Со временем отношения с Зом начали портиться. После частых ссор Хантер стремился найти новую компанию и забыться. Когда ему это сделать не удавалось, он использовал «Снэпчат» или загружал свои порноролики на «Порнхаб».
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Расставание
В конечном итоге Зои осознала, что Хантер не изменится и согласилась разорвать отношения. Инициатором расставания был Байден.
«Прости, я был неправ и вел себя плохо. Нам не стоит больше встречаться», — написал он в письме, отправленном на e-mail.
Зои вернулась к работе в кабаре. Спустя год она узнала, что Хантер женился. Его избранницей стала режиссер Мелисса Коэн. Зои, тем временем, переживала тяжелые времена. Она пыталась запустить новую коллекцию WeedSlut, но после блокировки ее аккаунта в социальной сети просто сдалась. Затем разразился скандал с взломанным ноутбуком Хантера Байдена, где она была запечатлена в откровенных позах.
Огласка в СМИ и суды
В результате сливов в сеть пикантных фото Зои американские СМИ быстро окрестили ее проституткой. Кроме того, в связи с возбужденным на Хантера делом ей часто приходилось давать показания в судах, где она рассказывала о том, какие наркотики и как употреблял Хантер.
Сейчас Зои больше не работает в стриптиз-клубе и сосредоточилась на дизайне.
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена
2 декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Байден считает, что обвинения против Хантера были несправедливыми и направлены на то, чтобы подорвать как его репутацию, так и репутацию самого президента. Избранный президент Дональд Трамп охарактеризовал это как злоупотребление правосудием, а миллиардер Илон Маск назвал помилование Хантера угрозой.
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