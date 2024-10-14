«Не испытываю оргазмы»: откровения Анфисы Чеховой после йоги и за что ей пришлось извиняться перед бурятами

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
46-летняя телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей не удается достичь мастерства по достижению пика удовольствия. Однако речь идет не об интимной близости, а о кундалини-йоге, которой всерьез увлеклась знаменитость. Подробнее об увлечении Чеховой и причинах ее редкого появления на ТВ расскажет «Радио 1».
Оргазм на йоге
Анфиса Чехова призналась, что начала заниматься кундалини-йогой, потому что она улучшает пищеварительную систему, повышает внимательность и пробуждает в организме уникальную энергию. Телеведущая рассказала, что лично видела, как можно получить оргазм во время тренировки.
«Некоторые испытывают оргазм, но в моей практике такого еще не было. Я не достигла такого мастерства», – рассказала телеведущая.
По словам Чеховой, некоторые практикующие достигают пика прямо во время занятий.
«Однажды я видела девушку, которая задыхалась, кашляла. Если бы я была на ее месте, меня бы охватил страх», — рассказала Чехова.
В настоящее время телеведущая сама преподает занятия по кундалини-йоге, однако пока только среди близких и знакомых.
Скандал с бурятами
Анфиса Чехова стала реже появляться на телевидении. Прежде ходили слухи о том, что ведущая сама отказывается от предложений, потому что не видит перспектив, но позже выяснилось, что Чехову уволили с популярного канала из-за резкого высказывания.
«Врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Я была как алкоголичка, избитая своим сожителем. Ненавидела свое отражение», – не подумав, заявила Анфиса Чехова в эфире передачи «Скажи, подруга» на канале «Домашний».
Это высказывание вызвало шквал негодования. Телеведущую обвинили в расизме и оскорблении целой нации. Затем последовало громкое увольнение. Через некоторое время Чехова принесла публичные извинения и заверила, что никого не хотела обидеть.
«Я считаю женщин любой нации, возраста, веса, вероисповедания красивыми! Простите, что ляпнула глупость, не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными», – заявила телеведущая.Читайте также:
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