«Не испытываю оргазмы»: откровения Анфисы Чеховой после йоги и за что ей пришлось извиняться перед бурятами

В соцсетях появилась информация о стоимости выступлений рок-группы «Машина времени». Оказалось, что артисты требуют за своей концерт не менее €100 тыс. Однако из-за того, что желающих отдать такую солидную сумму становится все меньше, солист коллектива Андрей Макаревич* решил возложить обязанность по заработку на свою супругу-израильтянку. О том, как живет покинувший Россию артист расскажет «Радио 1».