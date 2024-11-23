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В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны

Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области кот нанес смертельную рану своему 55-летнему хозяину, поцарапав его ногу когтем. Об этом сообщают «Известия».
Мужчина пошел искать кота, который ранее сбежал из дома. Хозяин нашел его на улице и принес обратно домой.

Спустя некоторое время животное сильно поцарапало мужчину, после чего у него пошла кровь, которую никак не удавалось остановить. Тогда на помощь он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал медиков. От кровопотери хозяин кота потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть, передают «Известия».



Уточняется, что мужчина был болен сахарным диабетом, а также имел проблемы со свертываемостью крови. Согласно предварительным данным, он умер от обильной потери крови. По факту произошедшего в правоохранительных органах начали проверку.

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Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из наркотиков садового гнома
BBC: в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, сделанного целиком из экстази
23 ноября 2024, 16:18

Фото: iStock/MilesDavies

В Нидерландах правоохранители изъяли во время обысков садового гнома, сделанного из экстази. Об этом информирует BBC со ссылкой на пресс-службу МВД округа Донгемон.
Уточняется, что полицейские осматривали вещи злоумышленников во время задержания. Согласно информации источника, сотрудников правоохранительных органов привлек гном, который лежал около других наркотических веществ, хотя место фигурки в саду.

Полицейские проверили садового гнома и поняли, что она выполнена из запрещенного синтетического вещества. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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#вещи
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#полицейские
#болезни
#нидерланды
#наркотики
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В КРЧ задержали двух женщин за расклейку листовок с ложным сообщением о теракте
23 ноября 2024, 14:13

Фото: iStock/blinow61

В Карачаево-Черкессии задержали двух женщин, подозреваемых в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по республике.
Отмечается, что в центре Черкесска в общественных местах были расклеены листовки, на которых была размещена заведомо ложная информация о якобы готовящихся террористических актах, создающих угрозу для жизни местных жителей.

Правоохранителям удалось установить личности авторов записок. Ими оказались жительницы Татарстана и Ставропольского края. Женщин задержали, в их отношении заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и причинения ущерба имуществу.

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#полиция
#теракт
#уголовное информация
#задержание
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Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане, есть пострадавшие
МЧС: пассажирский микроавтобус опрокинулся в Дагестане, пострадали 8 человек
23 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/conejota

«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике в своём Telegram-канале.
Отмечается, что по системе 112 в ведомство поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирского микроавтобуса в Буйнакском районе. В результате аварии пострадали восемь человек, погибших нет.

На место аварии прибыли оперативные службы и психологи МЧС России.

Ранее в четверг сообщалось, что в Приморском крае автомобиль рухнул с 12-метровой высоты. Авария произошла в центре Владивостока на косогоре Орлиной сопки. Водитель машины был госпитализирован, а его пассажир погиб на месте от полученных травм.

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#дагестан
#авария
#дтп
#автобус
#мчс
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Полиция обнаружила ячейку китайской секты в Томской области
Ячейку китайской секты «Фалуньгун»* обнаружили в Томской области
23 ноября 2024, 12:59

Фото: iStock/Dzurag

В Томской области обнаружили ячейку китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональные правоохранительные органы.
Отмечается, что в пятницу, 22 ноября, полиция провела обыски у функционера законспирированной ячейки религиозного движения «Фалуньгун» под Томском.

Как пишет агентство, обыски прошли по трём адресам проживания и работы сектанта. Во время проверки была обнаружена различная религиозная символика и атрибутика ещё одной нежелательной организации «Фалунь Дафа»*. Также были изъяты иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

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*организации признаны нежелательными на территории России
#томская область
#китай
#полиция
#обыски
#проверки
#документы
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Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области
Басманный суд арестовал имущество брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке
23 ноября 2024, 09:03

Александр Петроченко (Фото: Тг-канал Судов общей юрисдикции города Москвы)

Московский Басманный суд в рамках уголовного дела против экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко арестовал его имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство было удовлетворено», — сообщили журналистам в инстанции.

Собеседник агентства добавил, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство 5 ноября. Перечень имущества, на которое был наложен арест, не уточняется.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко до 14 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В судебных документах говорится, что он был пойман с поличным. Александру Петроченко грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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#суд
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#мвд
#арест
#ук
#рф
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Российские десантники захватили автомобиль ВСУ в Курской области
23 ноября 2024, 06:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) при попытке прорваться через позиции ВСУ в Курской области захватили автомобиль «Мастиф», сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ, а также захватив бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» перехватили тяжелый украинский БПЛА «Мамонт» в Курской области. Солдат с позывным Диор заявил, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Он описал конструкцию беспилотника как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотником «Баба-Яга».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#беспилотник
#украина
#курская область
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Беспилотник сбили в российском регионе
Минобороны РФ: ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
23 ноября 2024, 00:39

Фото: iStock/Diy1

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 21:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщается в релизе оборонного ведомства.

Ране стало известно, что в период с 20:00 до 21:20 по московскому времени 22 ноября система ПВО сбила четыре БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской.

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#пво
#бпла
#минобороны рф
#всу
#курская область
#белгородская область
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Украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки
23 ноября 2024, 00:18

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Инцидент произошел 21 ноября. Сотрудники ТЦК остановили нескольких мужчин для составления административных протоколов за нарушение правил воинской повинности. Из остановившихся украинцев один предлагал взятки военным комиссарам, но они отказались от вознаграждения.

Затем мужчина применил слезоточивый газ против военных комиссаров и сотрудников полиции и исчез.

Пресс-служба ТЦК заявила, что «действия нарушителя зафиксированы». О поимке украинца в данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на складе в Киевской области сотрудник ТЦК пытался застрелить сбежавшего от него грузчика. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военным комиссаром и назначило проверку по данному факту.

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#военком
#украина
#стрельба
#взятка
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BI: шесть туристов выпили испорченный алкоголь во время отдыха в Азии и умерли
22 ноября 2024, 22:04

Фото: iStock/ Far700

Шесть туристов из разных стран выпили испорченные спиртные напитки во время отпуска в Азии и умерли, сообщил Business Insider (BI).
Американец, британка, две австралийки и две датчанки стали жертвами отравления. Все туристы приобретали алкоголь, который содержал метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.

19-летние гражданки Австралии выпили спиртное в хостеле. Его работники нашли пострадавших в номере, потом девушек доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии. Спасти обеих не удалось. Откуда у остальных четверых туристов появились напитки с метанолом, не уточнялось.

Издание подчеркнуло, что употребление метанола, бесцветного и безвкусного спирта, может привести к тошноте, рвоте, сердечной и дыхательной недостаточности. Вещество используется в составе чистящих средств, клея и красок. По информации организации «Врачи без границ», в Азии зафиксировали высочайший в мире уровень отравления данным веществом.

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#алкоголь
#туристы
#напитки
#работники
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