В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны

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В Ленинградской области кот нанес смертельную рану своему 55-летнему хозяину, поцарапав его ногу когтем. Об этом сообщают «Известия».
Мужчина пошел искать кота, который ранее сбежал из дома. Хозяин нашел его на улице и принес обратно домой.
Спустя некоторое время животное сильно поцарапало мужчину, после чего у него пошла кровь, которую никак не удавалось остановить. Тогда на помощь он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал медиков. От кровопотери хозяин кота потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть, передают «Известия».
Уточняется, что мужчина был болен сахарным диабетом, а также имел проблемы со свертываемостью крови. Согласно предварительным данным, он умер от обильной потери крови. По факту произошедшего в правоохранительных органах начали проверку.
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Спустя некоторое время животное сильно поцарапало мужчину, после чего у него пошла кровь, которую никак не удавалось остановить. Тогда на помощь он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал медиков. От кровопотери хозяин кота потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть, передают «Известия».
Уточняется, что мужчина был болен сахарным диабетом, а также имел проблемы со свертываемостью крови. Согласно предварительным данным, он умер от обильной потери крови. По факту произошедшего в правоохранительных органах начали проверку.
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Екатерина Коршунова