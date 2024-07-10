Директор гимназии в Дагестане устроил самосуд над пятиклассниками за мат

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В Дагестане директор гимназии несколько раз ударил двух пятиклассников за то, что они матерились в школе. Об этом пишет Mash Gor.
Согласно сообщению, два пятиклассника ругались матом во время урока. Две одноклассницы матерщинников рассказали об этом учителю, после чего все четверо детей оказались в кабинете директора.
Мужчина отругал детей, после чего заставил извиняться, а после столкнул мальчиков лбами и несколько раз ударил обоих по лицу, разбив одному из них губу.
Ученик испугался и не стал рассказывать об этом родителям и объяснил травму тем, что упал, однако правда все же вскрылась. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга. Сам директор вину свою отрицает и утверждает, что детей он не трогал. Однако суд мужчине не поверил и приговорил его к четырём годам условно и запретил занимать административные должности.
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Мужчина отругал детей, после чего заставил извиняться, а после столкнул мальчиков лбами и несколько раз ударил обоих по лицу, разбив одному из них губу.
Ученик испугался и не стал рассказывать об этом родителям и объяснил травму тем, что упал, однако правда все же вскрылась. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга. Сам директор вину свою отрицает и утверждает, что детей он не трогал. Однако суд мужчине не поверил и приговорил его к четырём годам условно и запретил занимать административные должности.
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Элина Позднякова