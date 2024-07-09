В Башкирии семилетнего ребенка засосало в шлюз водохранилища — видео

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Семилетнего мальчика, исчезнувшего в шлюзе водохранилища Белорецка в Башкирии, ищут спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«В Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой», — сказано в сообщении.
Предварительно известно, что ребенок проводил время с друзьями, а затем приблизился к шлюзу. Вскоре дети увидели, что мальчика засосало.
На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В региональном СУ СК РФ проводят доследственную проверку по факту инцидента.
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Никита Кротов