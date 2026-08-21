Директор кинотеатра под Костромой разбил телефон посетителю из-за бургеров
Директор кинотеатра под Костромой разбил телефон посетителю из-за бургеров. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент случился в поселке Караваево во время киносеанса, когда семья решила принести свою еду. Наталья, жена пострадавшего, рассказала, что раньше их всегда беспрепятственно пропускали с едой, но теперь директор отказался сделать это.
Мужчина попытался аргументировать свои действия законодательством и объяснить право на вход в зал, однако директор в ответ напал на него и разбил телефон. После этого Наталья сняла видео, на котором виден плачущий ребенок.
Семья подала заявление в полицию. Согласно информации источника, другие жители Костромы также выражали недовольство поведением администрации этого кинотеатра.
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