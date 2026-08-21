Суд в Тюмени назначил 13 лет колонии за похищение девочки с площадки
Тюменский суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за похищение ребенка. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Все случилось на улице Судостроителей. Мужчина схватил девочку на детской площадке и силой увел ее в подъезд. Следом за ними побежал мальчик. Он не дал злоумышленнику закрыть дверь и позвал на помощь. На крики обратила внимание прохожая. К тому моменту мужчина приспустил брюки. Женщина вмешалась, вывела девочку и сняла происходящее на телефон.
Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта спустя несколько часов. Как уточнили в суде, он получил российское гражданство за несколько лет до случившегося, жил в Тюмени без регистрации и не имел официальной работы. Во время заседания мужчина признал вину лишь частично. В последнем слове он заявил, что из-за алкогольного опьянения не понимал своих действий. Помимо срока, суд обязал осужденного выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации.
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