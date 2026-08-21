Суд в Тюмени назначил 13 лет колонии за похищение девочки с площадки

21 августа 2026, 09:08

Фото: iStock/AMilkin

Тюменский суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за похищение ребенка. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.