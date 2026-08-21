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«Вместе будем умирать»: новосибирец взял жену в заложники и устроил поджог

Жителя Новосибирска приговорили к 3,5 годам колонии за избиение жены
Фото: iStock/Paul Gorvett

В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который удерживал и избивал свою сожительницу. Как сообщили в прокуратуре и региональном СУСК, злоумышленника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.



Инцидент произошёл 16 февраля. Ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фактически взял сожительницу в заложники. Он избил женщину, забаррикадировал дверь мебелью, забил дверной косяк сверлом и запретил потерпевшей отходить от него. Кроме того, подсудимый поджёг тюль на окне и произнёс: «Не бойся, сгорим вместе, вместе будем умирать».

Сотрудники полиции и Росгвардии штурмом взяли квартиру на втором этаже и освободили женщину. В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал вину, но принёс извинения сожительнице за нанесённые побои.

Александр Огарёв

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