«Вместе будем умирать»: новосибирец взял жену в заложники и устроил поджог
В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который удерживал и избивал свою сожительницу. Как сообщили в прокуратуре и региональном СУСК, злоумышленника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Инцидент произошёл 16 февраля. Ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фактически взял сожительницу в заложники. Он избил женщину, забаррикадировал дверь мебелью, забил дверной косяк сверлом и запретил потерпевшей отходить от него. Кроме того, подсудимый поджёг тюль на окне и произнёс: «Не бойся, сгорим вместе, вместе будем умирать».
Сотрудники полиции и Росгвардии штурмом взяли квартиру на втором этаже и освободили женщину. В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал вину, но принёс извинения сожительнице за нанесённые побои.
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