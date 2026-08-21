«Вместе будем умирать»: новосибирец взял жену в заложники и устроил поджог

21 августа 2026, 06:42

Жителя Новосибирска приговорили к 3,5 годам колонии за избиение жены

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который удерживал и избивал свою сожительницу. Как сообщили в прокуратуре и региональном СУСК, злоумышленника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.