Директор магазина в Подмосковье задушил покупателя в подсобке

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В подмосковном городе Раменское 32-летний директор продуктового магазина в подсобном помещении задушил покупателя. Мужчина перед этим пытался украсть бутылку водки.
Об этом в телеграм-канале сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области. В ведомстве уточнили, что 49-летний мужчина пытался украсть алкоголь, но был пойман на выходе. После этого директор торговой точки отвёл неудачливого воришку в подсобное помещение и принялся избивать. Затем в приступе неконтролируемой ярости он задушил мужчину.
В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители уточняют все обстоятельства и детали происшедшего, ведётся опрос свидетелей. Директору магазина предъявлено обвинение по статье «Убийство».
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Александр Бойцов