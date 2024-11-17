В Астрахани задержали серийного душителя, убившего мать и дочь в 90-х

Фото: istockphoto.com/ru/Yingko
В Астрахани задержан серийный убийца Ваган Сафарян. На его счету минимум три доказанные жертвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, 63-летнего Вагана первый раз задержали в 2004 году. Он убил человека и его посадили на 19 лет. Во время отбывания срока Сафарян долго добивался, чтобы ему смягчили наказание.
Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил 8 поощрений за хорошее поведение. В результате чего его выпустили и отправили на принудительные работы.
На воле бывший зэк активно искал себе пассию. Писал в соцсетях, что ему нужна женщина помоложе — до 55-ти лет, жизнерадостная и весёлая.
Спустя некоторое время стало известно, что на счету Сафаряна больше жертв. Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности. В 1998 году в Астрахани он ворвался в квартиру семьи на Яблочкова и удавкой задушил мать и дочь, после чего украл все деньги.
Сейчас убийцу снова задержали и поместили под стражу.
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Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил 8 поощрений за хорошее поведение. В результате чего его выпустили и отправили на принудительные работы.
На воле бывший зэк активно искал себе пассию. Писал в соцсетях, что ему нужна женщина помоложе — до 55-ти лет, жизнерадостная и весёлая.
Спустя некоторое время стало известно, что на счету Сафаряна больше жертв. Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности. В 1998 году в Астрахани он ворвался в квартиру семьи на Яблочкова и удавкой задушил мать и дочь, после чего украл все деньги.
Сейчас убийцу снова задержали и поместили под стражу.
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Екатерина Коршунова