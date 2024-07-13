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Задушил и бросил на чердаке: В Петербурге поймали убийцу местной жительницы

13 июля 2024, 16:15
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге рецидивист задушил женщину и бросил её труп на чердаке, об этом сообщает издание «Фонтанка».


По информации СМИ, правоохранители обнаружили на чердаке жилого дома на Полтавской улице турп 43-летней женщины со следами удушения. Рядом с ней были обнаружены пластиковые и стеклянные бутылки, два провода черного цвета, листы бумаги и четыре фотографии. Тело погибшей отправили на судмедэкспертизу для установления точных причин смерти.

Уже вечером был задержан 47-летний житель Астраханской области, которого подозревают в совершении этого убийства. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражу, контрабанду и разбой.

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#разбой
#санкт-петербург
#убийство
В Одессе полицейские увезли мужчину с пляжа в ТЦК и сломали ему челюсть
13 июля 2024, 15:50

Фото: istockphoto/olegda88

В Одессе мужчина рассказал, что полицейские сломали ему челюсть во время доставки в территориальный цент комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). Он был виноват в том, что отдыхал с девушкой на пляже после комендантского часа.
Одессит рассказал, что к ним подъехали полицейские, начали оскорблять его, затем силой погрузили в машину и увезли. В ТКЦ его не приняли, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там проверили его данные, убедились, что в розыске он не находится, и отпустили.

Избитый мужчина обратился к врачам скорой помощи, которые доставили его в больницу. Там у него зафиксировали перелом челюсти, многочисленные ушибы и ссадины. По словам пострадавшего, он уже подал заявление в правоохранительные органы, надеясь найти управу на ретивых полицейских.

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#одесса
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Освобожденный заложник-россиянин раскрыл подробности о пытках в плену ХАМАС
Россиянин Андрей Козлов сообщил в деталях о пытках заложников ХАМАС
13 июля 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Shabtay Emanuelov

О пытках в плену радикального палестинского движения ХАМАС рассказал в беседе с изданием The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, которого недавно освободили. Мужчина сообщил, что его связывали, заковывали в цепи. Бывший пленник уже потерял надежду на возвращение и был в отчаянии.
Козлов отметил, что радикалы накрывали пленников одеялами в жару, принуждая лежать целый день на грязных матрасах, а также запрещали приближаться к окнам, чтобы соседи не увидели ничего подозрительного.

Самый жестокий боевик, со слов Козлова, порой был добрым и разрешал смотреть ТВ, однако при этом не забывал грозить расправой. Позже выяснилось, что это Абдулла аль-Джамаль — палестинский журналист, связанный с ХАМАС. Он держал заложников в период с октября по март, а затем сменил место содержания на отцовский дом, говорит Козлов.

Козлова и еще троих человек освободили военные Израиля при спасательной операции, проведенной 8 июня. Спецназ ликвидировал боевиков в квартире.

Экс-заложник призвал израильские власти договориться об обмене пленными. Он подчеркнул, что кроме него военные спасли только шестерых человек.

Андрей Козлов родился в Питере, затем летом 2022 года получил гражданство Израиля и подрабатывал охранником на фестивале, когда напали боевики.

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#заложники
#новости
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Расшифровка чёрных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ 100 начнётся 15 июля
13 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/porpeller

Бортовые самописца с упавшего потерпевшего крушение в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 доставлены в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Расшифровка записей чёрных ящиков начнётся 15 июля.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в МАК. По его словам, самописцы пригодны к расшифровке, хотя и пострадали в результате крушения. Их доставили в лабораторию вечером 12 июля. К процессу расшифровки специалисты МАК приступят в понедельник, 15 июля, сообщил собеседник агентства.

Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, авиалайнер сначала накренился, а затем резко пошёл на снижение, после чего врезался в землю. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

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#подмосковье
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Гладков: восемь человек ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
13 июля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Восемь человек получили ранения при обстреле Шебекино Белгородской области со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее чиновник сообщал о состоянии детей, которые пострадали при атаке со стороны украинских военных. По словам Гладкова, у всех разная степень ранений. Один мальчик в возрасте восьми лет получил слепое осколочное ранение позвоночника, поэтому его направили лечиться в Российскую детскую клиническую больницу.

Еще одного пациента в возрасте 13 лет перевели в травматологию из реанимации со множеством осколочных ранений, его состояние стабильное. Третий получил ранение грудной клетки и находится в реанимации. Состояние остальных оценили, как среднее, но при этом стабильное.

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«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
«Зюзинская маньячка» Петрова остаётся на принудительном лечении
13 июля 2024, 13:57

Фото: iStock/PeopleImages

В начале нулевых Россию потрясла жуткая история — в Москве жестоко убили двоих мужчин, ещё три жертвы нападения остались в живых. Весь ужас преступления оказался не в самих убийствах, а в том, кто их совершал. Жестокой потрошительницей оказалась юная учительница физкультуры Мария Петрова.
Когда Петрова пережила изнасилование, как выбирала своих жертв и почему её нельзя считать сумасшедшей — в материале редакции «Радио 1».

Биография Петровой


«Зюзинская маньячка», как прозвали её в народе, Мария Петрова родилась 15 мая 1978 года в Москве. В детстве врачи диагностировали девочке шизотипическое расстройство личности, однако это не помешало ей серьёзно заниматься плаванием и даже заслужить титул мастера спорта. Мария росла не общительным и замкнутым ребёнком, друзей у неё не было. Как позже говорила сама маньячка, в юности над ней надругался неизвестный мужчина в возрасте от 45 до 50 лет. После этого в её душе затаилась сильная обида на всех мужчин.

В 2000 году девушка устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Несмотря на то, что девушка состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, она обладала высоким ростом, мускулистым телом и широкими плечами, что и помогло ей получить такую работу.

Работа Петровой в техникуме


Как вспоминают знакомые Марии, после изнасилования она сильно изменилась. Девушку начал серьёзно волновать её внешний вид, она стала очень вызывающе одеваться. По словам Петровой, один из коллег в возрасте не прекращал попытки завязать с ней отношения, несмотря на то, что Мария продолжала ему отказывать. Маньячка рассказывала, что к ней приставал старший тренер и угрожал, что если она кому-нибудь об это расскажет — будет уволена с работы.

Петрова завела романтические отношения с другом своего брата, от которого забеременела. Мать, узнав об этом, закатила скандал. На нервной почве Мария потеряла ребенка.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Чтобы справиться с депрессией, она пустилась во все тяжкие: начала активно гулять, не ночевала дома и выпивала. Втайне от родителей девушка даже давала в газеты объявления о предоставлении интимных услуг.

При этом в техникуме Мария была на хорошем счету, девушка добросовестно выполняла свою работу и пользовалась уважением учеников и коллег.

Первое преступление Петровой


Первой жертвой серийной маньячки стал 20-летний парень, которого Мария встретила на остановке «Театр «Шалом». Мужчина был слегка подвыпившим, и позже Петрова заявляла, что он приставал к ней, а она лишь отбивалась, однако ни один из свидетелей её версию не подтвердил. На самом деле Мария подошла к мужчине и нанесла ему два удара ножом — в шею и в брюшную полость. От полученных ранений он скончался на месте. Когда оперативники обнаружили тело — голова мужчины была практически отрублена.

История преступлений Петровой


Примерно месяц спустя в том же районе обнаружили похожий труп. На 60-летнего мужчину напали сзади, ему перерезали горло, а затем ударили ножом в живот. Петрова совершила ещё три нападения с аналогичным почерком, однако, к счастью, остальные её жертвы остались в живых. Маньячку подозревали в ещё одном нападении, которое было похоже на её предыдущие преступления, но причастность Марии доказать не удалось из-за отсутствия улик.


Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Как поймали Петрову


Петрова не боялась быть пойманной, поскольку совершала свои преступления на глазах у десятков людей. 23 апреля 2002 года в районе, где орудовала Мария, проходило дежурство оперативника-стажёра Малыгина. Мужчина уронил фонарик, а когда наклонился за ним, то его взгляд привлекли кроссовки прохожей со свежими следами крови. Милиционер не растерялся и проследил за подозрительной девушкой до самой её квартиры, этой прохожей была Мария Петрова. Стажёр сообщил об увиденном свои коллегам, после чего маньячка была разоблачена и схвачена.

Петрова вскоре призналась во всех преступлениях. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двоих и попытке убить еще троих человек. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой и направила на принудительное лечение.

Почему Петрова решила массово убивать мужчин


Как сообщил кандидат психологических наук, бывший старший оперуполномоченный МВД по особо важным делам и эксперт-профайлер Дмитрий Миронов в беседе с «Вечерней Москвой», Петрова пыталась убедить следствие, что начала убивать из-за пережитого травматического опыта и обиды на мужскую часть человечества.

При этом, по мнению бывшего сотрудника правоохранительных органов, она не была той «сумасшедшей дурочкой», как ее описывают СМИ. Она очень четко продумывала свои нападения, продумывала алиби, тщательно выбирала жертв и изобрела удобный способ переноски оружия, а также была крайне аккуратна со следами.

Работу в техникуме Петрова совмещала с тренерством в фитнес-центре. Готовясь к убийствам, она давала задание своим ученикам, надевала спортивный костюм, прятала в рукав толстовки нож и отправлялась якобы на пробежку. Она выслеживала жертву, но нападала на неё только заходя на второй круг. После совершенного преступления Петрова, как ни в чём не бывало, возвращалась к ученикам.

Фото: iStock/Kagenmi

Сейчас Петровой 45 лет и она до сих пор находится на принудительном лечении.

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#убийство
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Мумию пенсионерки нашли в квартире дома в Питере
13 июля 2024, 13:14

Фото: istockphoto/blinow61

Мумию пенсионерки нашли в квартире дома в Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на правоохранителей. Сейчас выясняются обстоятельства и причины смерти женщины.
«Тело направили в морг», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщины не стало полгода назад, а ее квартира захламлена. Уточняется, что умершей 70 лет, она проживала в доме на Богатырском проспекте.

Ранее сообщалось, что следствие подозревает опера, криминалиста и следователя в том, что они похоронили пенсионерку в Смоленске на ее деньги с целью хищения средств. В полицию обратилась подруга умершей. Подозреваемых уже опросили. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

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#смерть
#санкт-петербург
#новости
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Найдены тела членов экипажа упавшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100
13 июля 2024, 12:36

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Тела членов экипажа павшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100 найдены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Самолет компании «Газпромавиа» упал в минувшую пятницу, 12 июля. На борту были штурман с двумя пилотами. У следствия есть две версии произошедшего: в самолетный двигатель попали птицы или же отказ двигателя.

Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета «Cessna-172» в Башкирии. Он упал недалеко от поселка Камское Устье в районе кемпинга, а затем загорелся.

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#россия
#новости
#новости подмосковья
#самолёты
#крушение
#коломна
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции
Yeni Asir: два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции
13 июля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/conejota

ДТП с туристическим автобусом в турецкой Мугле унесло жизни двоих человек, еще 28 пострадали. Как сообщает издание Yeni Asir, у автобуса отказали тормоза, поэтому он въехал в три припаркованных авто, а также в жилой дом. Серьезные травмы зафиксированы у четырех человек.
Ранее сообщалось о гибели в результате ДТП замминистра промышленности и энергетики Алтая Владимира Локтюшова. Чиновник возвращался из командировки в Барнаул, когда на 218-м километре Чуйского тракта автомобиль вылетел на встречку, врезавшись в «Ладу Ларгус». Предварительно известно, что при аварии погибли два человека. Среди них ребенок.

А на трассе М-4 «Дон» под Ростовом произошла авария из пяти машин. Подробности в материале «Радио 1».

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Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы
Канал 360: Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы
13 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/fokusgood

Детей спасли из лифта в горящем многоэтажном доме столицы. Об этом сообщает телеканал «360». По информации журналистов, возгорание случилось в доме, расположенном в Орехово-Борисово Северное. Несовершеннолетние оказались заблокированными между 13 и 14 этажами. Ребята кричали, что их затапливает водой.
Ранее сообщалось, что в столичной поликлинике №220 погиб человек в результате падения лифта с 15 этажа. Как писал Telegram-канал Mash, скончался 32-летний мужчина по имени Геворг. Предварительно, еще один человек пострадал.

Уточнялось, что здание ремонтируется, поэтому пациенты внутри не находились. А в Югре насмерть задавило школьника платформой грузового лифта. По предварительной версии, ребенок хотел запрыгнуть на платформу, когда двери шахты были открыты.

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