Задушил и бросил на чердаке: В Петербурге поймали убийцу местной жительницы

Фото: iStock/YakobchukOlena
В Санкт-Петербурге рецидивист задушил женщину и бросил её труп на чердаке, об этом сообщает издание «Фонтанка».
По информации СМИ, правоохранители обнаружили на чердаке жилого дома на Полтавской улице турп 43-летней женщины со следами удушения. Рядом с ней были обнаружены пластиковые и стеклянные бутылки, два провода черного цвета, листы бумаги и четыре фотографии. Тело погибшей отправили на судмедэкспертизу для установления точных причин смерти.
Уже вечером был задержан 47-летний житель Астраханской области, которого подозревают в совершении этого убийства. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражу, контрабанду и разбой.
Читайте также:
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
Мумию пенсионерки нашли в квартире дома в Питере
Выкинула чемодан с телом: Подозреваемая в убийстве сына пермячка — дочь полицейского
Евгения Парфентьева