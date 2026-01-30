Директор прокопьевского интерната Морозова зарабатывала 200 тысяч рублей
Директор прокопьевского интерната Елена Морозова зарабатывала почти 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд Кемеровской области.
В 2024 году её среднемесячная зарплата составила 191,5 тысяч рублей. Как оказалось, Морозова являлась самым высокооплачиваемым руководителем среди всех учреждений региона, подведомственных Минтруду. Для сравнения, в 2023 году она получала в среднем 169 тысяч рублей в месяц.
Информация о доходах за 2025 год пока не опубликована. При этом известно, что в 2024 году три заместителя директора интерната зарабатывали от 113 до 122 тысяч рублей ежемесячно.
