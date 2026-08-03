«Директор школы» выманил у выпускницы круглую сумму
В Твери 21-летняя выпускница лишилась 100 тысяч рублей из-за мошенников, притворившихся директором школы. Об это сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.
Злоумышленники убедили девушку, что правоохранители ведут дело против бывших учащихся. Для этого с ней связалась «бывшая учительница», которая предупредила о возможных неприятностях. Она заявила, что ученики школы якобы занимались незаконной продажей банковских карт, и в материалах фигурирует фамилия выпускницы.
После этого с жертвой связался «сотрудник безопасности» и заявил, что с её счетов сняли 400 тысяч рублей для финансирования иностранной армии. Злоумышленники убедили девушку перевести 100 тысяч на сторонний счет, чтобы «избежать наказания».
При зачислении средств она заметила, что оплатила чью-то покупку в магазине электроники, и заявила о мошенничестве в полицию.
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