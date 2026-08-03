«Директор школы» выманил у выпускницы круглую сумму

03 августа 2026, 17:41

В Твери мошенники обманули выпускницу на 100 000 под видом директора школы

Фото: iStock/selensergen

В Твери 21-летняя выпускница лишилась 100 тысяч рублей из-за мошенников, притворившихся директором школы. Об это сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.