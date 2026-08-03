Мужчина зарезал девушку-блогера в Кемерово: каков приговор?

03 августа 2026, 17:08

Мужчина получил 9 лет 11 месяцев колонии за убийство девушки-блогера в Кемерово

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Ленинский районный суд Кемерова завершил рассмотрение уголовного дела о гибели 29-летней жительницы региона, известной в качестве блогера и фотографа. Как сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса, вердикт о виновности вынесла коллегия присяжных заседателей.