Мужчина зарезал девушку-блогера в Кемерово: каков приговор?
Ленинский районный суд Кемерова завершил рассмотрение уголовного дела о гибели 29-летней жительницы региона, известной в качестве блогера и фотографа. Как сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса, вердикт о виновности вынесла коллегия присяжных заседателей.
Согласно материалам дела, преступление совершили в ночь на 21 февраля 2024 года, пишет Сiбдепо. В ходе конфликта на почве личной неприязни подсудимый нанес своей сожительнице множественные удары ножом, а также твердым тупым предметом. Полученные травмы оказались смертельными — потерпевшая скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.
Присяжные признали мужчину виновным в умышленном причинении смерти, однако посчитали возможным проявить к нему снисхождение. С учетом этого обстоятельства суд назначил наказание ниже максимального предела, предусмотренного законом, — девять лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденному назначили год ограничения свободы после отбытия основного срока.
Гражданские иски родственников погибшей удовлетворили в полном объеме. В пользу матери убитой взыскали компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, брату — еще миллион рублей, а малолетнему сыну погибшей — 1,5 миллиона рублей. Кроме того, осужденный обязан возместить расходы на похороны.
Приговор на момент публикации не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.
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