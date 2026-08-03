Мальчик отравился сыром и умер спустя девять лет комы

03 августа 2026, 17:19

RMF24: девятилетний мальчик умер через девять лет комы после отравления сыром

Фото: istockphoto/sudok1

В итальянском городе Коредо (провинция Тренто) в возрасте 13 лет скончался Маттиа Маэстри, который провел в коме около девяти лет после тяжелого пищевого отравления. О смерти сына сообщил его отец Джованни Баттиста Маэстри, информацию распространяет издание RMF24.