Мальчик отравился сыром и умер спустя девять лет комы
В итальянском городе Коредо (провинция Тренто) в возрасте 13 лет скончался Маттиа Маэстри, который провел в коме около девяти лет после тяжелого пищевого отравления. О смерти сына сообщил его отец Джованни Баттиста Маэстри, информацию распространяет издание RMF24.
Трагедия произошла в 2017 году, когда четырехлетний Маттиа съел сыр из сырого молока, зараженный бактерией Escherichia coli. Вскоре у ребенка начались сильные боли в животе, состояние стремительно ухудшалось.
Врачи диагностировали гемолитико-уремический синдром — тяжелое осложнение, которое привело к необратимому поражению головного мозга, полной потере зрения, параличу и эпилептическим припадкам. Мальчик впал в кому и оставался в ней все последующие годы.
На протяжении долгих лет семья не теряла надежды на выздоровление Маттиа. После кончины сына отец выразил благодарность всем, кто на протяжении этого времени оказывал поддержку родным.
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