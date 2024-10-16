В Подмосковье дети мигрантов забросали снежками беременную женщину

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Дети мигрантов закидали снежками беременную женщину в Московской области. Пострадавшая смогла снять происходящее на камеру мобильного телефона. Об этом пишет Telegram-канал «Многонационал».
По словам пострадавшей, она шла домой через детскую площадку. В какой-то момент дети мигрантов начали бросать в нее плотные снежки, после чего убежали. Один из снежков попал в область сердца девушки.
Один подросток намеренно кинул снежок в камеру девушки, которая пыталась снять происходящее на видео, а затем язвительно отметил, что в женщину попал не он, после чего сбежал.
Пострадавшая женщина находится на девятом месяце беременности и уже скоро должна родить.
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Один подросток намеренно кинул снежок в камеру девушки, которая пыталась снять происходящее на видео, а затем язвительно отметил, что в женщину попал не он, после чего сбежал.
Пострадавшая женщина находится на девятом месяце беременности и уже скоро должна родить.
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Элина Позднякова