Управляющую парком «Тайган» в Крыму загрызли львы

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Управляющую крупнейшим по коллекции львов сафари-парком «Тайган» в Крыму Леокадию Перевалову насмерть загрызли львы. Сегодня утром её растерзанное тело в вольере обнаружили коллеги.
Леокадия была опытнейшим профессионалом, сообщает региональное сетевое издание «Жизнь». Она более 18 лет проработала с крупными хищниками, являясь кипером директором зоопарка «Сказка».
Трагедия произошла сегодня утром. Перевалова зашла в вольер, чтобы произвести уборку, но забыла заблокировать дверь между двумя смежными помещениями. Голодные хищники растерзали женщину, которая всю душу вкладывала в заботу о них. Пришедшие на работу чуть позже коллеги нашли в вольере растерзанное и обглоданное тело управляющей сафари-парка. По факту трагического происшествия правоохранители начали проверку.
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Александр Бойцов