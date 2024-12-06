Жестокий убийца-расчленитель из Сарова может оказаться на свободе

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Подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове может оказаться на свободе. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне стало известно о задержании маньяка, который убил двух человек в Сарове и отрезал голову одной из жертв. Кадры опубликовал Shot.
Жители Сарова рассказали агентству, что видео задержания маньяка являются фейковыми, так как в городе на сегодняшний день нет столько снега. По их словам, подозреваемый проживал на Северном переулке, недалеко от места жительства своих жертв. Он не работал и состоял на учете у психиатра. В его квартире полицейские нашли одежду со следами крови.
Сейчас предполагаемого убийцу допрашивают, однако он полностью отрицает свою вину.
Таким образом, подозреваемый может находиться под стражей не более 48 часов без предъявления обвинения, но суд может продлить этот срок еще на 72 часа. За это время следствие должно найти достаточное количество улик для предъявления обвинения.
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Жители Сарова рассказали агентству, что видео задержания маньяка являются фейковыми, так как в городе на сегодняшний день нет столько снега. По их словам, подозреваемый проживал на Северном переулке, недалеко от места жительства своих жертв. Он не работал и состоял на учете у психиатра. В его квартире полицейские нашли одежду со следами крови.
Сейчас предполагаемого убийцу допрашивают, однако он полностью отрицает свою вину.
Таким образом, подозреваемый может находиться под стражей не более 48 часов без предъявления обвинения, но суд может продлить этот срок еще на 72 часа. За это время следствие должно найти достаточное количество улик для предъявления обвинения.
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Элина Позднякова