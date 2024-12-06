Пенсионер пережил атаку крокодила, выдавив ему глаза

Фото: iStock/Carl Jani
В индийском штате Одиша 62-летний Тушар Мандал едва избежал гибели после нападения крокодила у реки Рамачанди, пишет Times of India.
Мужчина совершал утреннее омовение, когда хищник схватил его за руку и попытался утащить под воду. Проявив быструю реакцию, Мандал надавил рептилии на глаза, что заставило её ослабить хватку. Благодаря своей находчивости он сумел отбиться и добраться до берега.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Этот случай стал уже вторым нападением крокодила в этом районе за месяц. В ноябре житель другой деревни также пережил атаку, сумев спастись. За последние 50 лет популяция крокодилов в регионе увеличилась почти в 20 раз, достигнув 1811 особей.
Нападения участились: за последние 14 месяцев от рептилий погибли 10 человек.
Власти усилили меры безопасности, заблокировав более 130 спусков к воде вокруг национального парка. Однако местные жители продолжают сталкиваться с угрозой, посещая реки.
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Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Этот случай стал уже вторым нападением крокодила в этом районе за месяц. В ноябре житель другой деревни также пережил атаку, сумев спастись. За последние 50 лет популяция крокодилов в регионе увеличилась почти в 20 раз, достигнув 1811 особей.
Нападения участились: за последние 14 месяцев от рептилий погибли 10 человек.
Власти усилили меры безопасности, заблокировав более 130 спусков к воде вокруг национального парка. Однако местные жители продолжают сталкиваться с угрозой, посещая реки.
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Мария Моисеева