Директор ЗАЭС Черничук: МАГАТЭ будет уведомлено об атаке ВСУ на станцию

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Дрон ВСУ сбросил безоболочное взрывное устройство в пяти метрах от топливных баков на территории Запорожской атомной электростанции. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии уже побывали на месте происшествия.
Он отметил, что взрывчатка, к счастью, не попала непосредственно в баки с дизельным топливом, а сдетонировала рядом, иначе последствия могли быть катастрофическими. Никто из персонала станции, а также устройства и оборудование объекта, в результате обстрела не пострадали, заключил директор ЗАЭС.
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Александр Бойцов