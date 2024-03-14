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Директор ЗАЭС Черничук: МАГАТЭ будет уведомлено об атаке ВСУ на станцию

14 марта 2024, 11:44
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Дрон ВСУ сбросил безоболочное взрывное устройство в пяти метрах от топливных баков на территории Запорожской атомной электростанции. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии уже побывали на месте происшествия.

В официальном телеграм-канале станции её руководитель рассказал, что сотрудники агентства побывали на станции, осмотрели место, куда был сброшен заряд, зафиксировали всё происшедшее с помощью фотосъёмки. Руководство МАГАТЭ будет обо всём проинформировано надлежащим образом, заверил Черниченко.

Он отметил, что взрывчатка, к счастью, не попала непосредственно в баки с дизельным топливом, а сдетонировала рядом, иначе последствия могли быть катастрофическими. Никто из персонала станции, а также устройства и оборудование объекта, в результате обстрела не пострадали, заключил директор ЗАЭС.

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#заэс
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В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести
Bild: В Германии убили 27-летнюю украинку, а её дочь и мама пропали без вести
14 марта 2024, 11:34

Фото: iStock/picturesd

В Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой пропали без вести, ведутся их поиски. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, украинка проживала в лагере для беженцев. Тело девушки обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти. При этом 51-летняя мать убитой и ее пятинедельная дочка пропали без вести. Их ищут уже три дня.

Мать погибшей девушки является основным свидетелем. Всего над делом работает порядка 60 немецких правоохранителей.

Жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила из в онлайн-казино. Девушка создавала жалостливые посты и организовывала сборы для Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги на приборы ночного видения и дроны. Она также открывала сборы на лечение раненых украинских бойцов и автомобили.Так ей удалось собрать порядка 1,2 млн гривен, а это более 2,8 млн рублей, которые она потратила в онлайн-казино.

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Мирный житель погиб в результате попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгороде
Гладков сообщил о погибшем жителе Белгорода в результате атаки ВСУ
14 марта 2024, 09:12

Фото: iStock/trikolor

Российская система ПВО сбила восемь украинских беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, один мирный житель погиб в своем автомобиле при обстреле, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате украинской атаки в Белгороде повреждены два частных дома, также пострадало здание учреждения здравоохранения. Там пробита кровля и повреждены два верхних этажа. Кроме того, поврежден один легковой автомобиль.
Информация о других последствиях на земле еще уточняется.

По данным Shot, ВСУ обстреляли Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО.

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УФСБ: жительницу Мариуполя задержали за шпионаж в пользу Украины
14 марта 2024, 08:29

Фото: iStock/fotoember

Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе женщину, которая собирала информацию о ВС РФ для спецслужб Украины. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.
«Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях», — говорится в сообщении ведомства.

При обыске у задержанной обнаружена переписка с представителем спецслужб Украины, в которой её просят за денежное вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить наличие беспилотников в одном районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее также сообщалось, что в Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ.

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В Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ
ФСБ: в Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить продукты для ВС РФ
14 марта 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК), действующей в интересах ГУР Минобороны Украины, которые собирались отравить гуманитарную помощь, предназначенную для ВС РФ, а также жителей новых регионов России. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что задержанные являются жителями Петербурга и приверженцами праворадикальной идеологии. По предварительным данным, они также планировали устроить теракты в регионе.

«По заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки они намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, гуманитарная помощь также предназначалась для жителей новых регионов России. Сотрудники ФСБ задержали членов «РДК»*. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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*признан в РФ террористической организацией и запрещен
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В Белгороде при атаке беспилотника загорелась сухая трава
Гладков: В Белгороде при атаке беспилотника загорелась сухая трава
14 марта 2024, 07:53

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал город Белгород, в результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что возгорание было оперативно потушено пожарными. Также губернатор рассказал, что взрывом выбило окна в одном частном доме.

Ранее в Минобороны сообщали, что минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 14 украинских беспилотника над территориями Белгородской у Курской областей. Из них 11 — в Белгородской, и три — в Курской.

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Прокуратура назвала причину того, почему разбился Ми-8 с вахтовиками
РИА Новости: Причиной крушения Ми-8 стала неисправность двигателя
14 марта 2024, 05:58

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

По предварительным данным, причиной крушения перевозивших вахтовых рабочих вертолёта в Магаданской области, стала неисправность  двигателя. Об этом заявила Дальневосточная транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшём по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).
«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции», — заявили в надзорном ведомстве.

К спасательной операции привлечены два вертолёта и наземная техника повышенной проходимости. Использование поисковой авиации пока затруднено из-за сложных метеоусловий в районе.

Ранее глава собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Колымы Олег Егоркин сообщил о том, что перевозивший вахтовиков вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области, при этом один человек погиб и несколько получили травмы. По информации Telegram-каналa Mash, принадлежавший компании «Дальнереченск-Авиа», летел по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан. На тринадцатом километре полёта пилоты сообщили диспетчерам об отказе двигателя.

По данным Mash, вертолёт попал в снежный заряд, из-за чего двигатель перестал работать, и пришлось совершить экстренную жесткую посадку в 75 километрах от Эвенска. На борту находились 17 рабочих одного из магаданских рудников, а также три члена экипажа.

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#ми-8
#вертолёт
#крушение
#прокуратура
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Стали известны подробности инцидента с вертолётом Ми-8 на Колыме
ТАСС: Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области, есть жертвы
14 марта 2024, 05:20

Фото: iStock/yykkaa

Перевозивший вахтовиков вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области, при этом один человек погиб и несколько получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Колымы Олега Егоркина.
По информации Telegram-каналa Mash, принадлежавший компании «Дальнереченск-Авиа», летел по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан. На тринадцатом километре полёта пилоты сообщили диспетчерам об отказе двигателя. По данным Mash, вертолёт попал в снежный заряд, из-за чего двигатель перестал работать, и пришлось совершить экстренную жесткую посадку в 75 километрах от Эвенска. На борту находились 17 рабочих одного из магаданских рудников, а также три члена экипажа.

Ранее источник канала «112» сообщил, что Ми-8 разбился в Магаданской области, при этом имеется погибший. Основные версии крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.

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#вертолёты
#происшествие
#ми-8
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112: В Магаданской области разбился вертолёт Ми-8, погиб человек
14 марта 2024, 04:45

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. По предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщил источник Telegram-канал «112».
На борту разбившегося вертолета было 20 вахтовиков и несколько членов экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, как минимум два человека погибли, судьба остальных неизвестна.

Ранее сообщалось, что вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения. Никто из 10 человек, находившихся на борту, при этом не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.

4 февраля Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве сообщили, что судном управляла опытная команда с тысячами часов налета. Позже появилась информация, что вертолет рухнул в Онежское озеро, полынья найдена в 11 км от берега. Глубина в месте падения составляет около 50 метров.

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#вертолёт
#крушение
#ми-8
#погибшие
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SHOT: В Таиланде на фабрике марихуаны жестоко зарезали российского туриста
14 марта 2024, 04:24

Фото: iStock/tiero

Гражданин России найден мертвым на таиландском острове Пхукет, в доме-фабрике, где выращивали и продавали марихуану. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, полиция нашла тело убитого Артура Мхитаряна (также возможно, что он носил фамилию Гарникович) после обращения его девушки. Когда правоохранителям удалось проникнуть в двухэтажный дом в районе Чалонг, то они увидели, что 42-летний мужчина лежал на полу в луже крови, а рядом находились фрагменты растений. Полицейские нашли на его теле и шее следы порезов, в доме и перед домом обнаружены следы борьбы.



Отметили, что на участке арендованного дома выращивался каннабис. В дом часто наведывались иностранцы, вероятно, чтобы приобрести марихуану, так как курение марихуаны в тайских общественных местах запрещено. Остальные подробности и детали случившегося расследуются.

Подозреваемым считается гражданин Таджикистана Бахтовар Мурозода, он уже успел выехать из Таиланда в ночь с 12 на 13 марта в Стамбул.

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#убийство
#наркотики
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