ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

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Пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале сообщила о попытке украинских вооруженных сил атаковать объект критической инфраструктуры станции.
Пресс-служба станции напомнила о заявлениях МАГАТЭ, выражающих недопустимость подобных атак, и подчеркнула, что несмотря на продолжающиеся обстрелы, высококвалифицированный персонал обеспечивает полную безопасность станции. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. С сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.
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