Директора бюро судебных экспертиз осудят за попытку мошенничества в Перми

04 августа 2025, 14:40

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

За попытку мошенничества на четыре миллиона рублей осудят в Перми главу бюро судебных экспертиз. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ в понедельник, 4 августа.





Уточняется, что фигуранту вменяется покушение на особо крупное мошенничество. По данным следствия, обвиняемый Максим Нестеренко хотел получить четыре миллиона рублей за подготовку экспертных заключений по вопросам строительства в пользу заявителя.





«Следствие установило, что 3 мая 2024 года Нестеренко обратился к истцу по гражданскому делу, рассматривавшемуся в Арбитражном суде Удмуртской Республики. (…) При этом Максим Нестеренко сам не являлся членом назначенной судом экспертной комиссии и не имел возможности повлиять на содержание ее выводов», — сказано в сообщении ведомства.

