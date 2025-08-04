Хищения при поставках поддельной молочной продукции выявили в Ивановской обалсти
В Ивановской области выявлено хищение бюджетных денег, выделенных на поставки молочной продукции в соцучреждения, включая детские сады. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
В ходе обыска на производственной площадке в Лежневском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, подтверждающие факты нарушений.
Одной из подозреваемых стала руководитель смены, которая в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие продолжается.
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