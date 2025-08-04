Появилось видео избиения девятилетнего мальчика палкой в Уфе
В сети появились кадры избиения девятилетнего ребенка в Уфе. Видео инцидента опубликовала ГТРК Башкортостан.
Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, мальчик убегает от преследующего его мужчины. Тот догоняет его и бьет ногой по спине, после чего школьник падает на землю. Затем мужчина отбирает у мальчика палку и начинает колотить его по телу. В это время ребенок громко плачет, просит остановиться и зовет мать. В итоге разъяренному уфимцу помешали две женщины, оказавшиеся поблизости.
Ранее сообщалось, что мужчина набросился на мальчика, потому что тот обидел его дочь. Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители.
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