Директора и педагогов тюменской школы наказали за избиение и удушение ребёнка
Прокуратура отреагировала на инцидент в школьном лагере под Тюменью
Четыре сотрудника Тоболовской средней школы, включая директора, ответят за инцидент с удушением 10-летней ученицы.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе тюменской прокуратуры, педагогический персонал ненадлежащим образом контролировал безопасность детей в дневном лагере. В июле 2025 года 14-летняя воспитанница избила 10-летнюю девочку.
«В этой связи Ишимский межрайонный прокурор внёс представление в адрес директора школы», — сообщили в ведомстве.Школьницу, которая спровоцировала конфликт, поставили на профилактический учёт комиссия по делам несовершеннолетних. Родителя ребёнка привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию.
Прокуратура подала в суд на образовательное учреждение. Исковое заявление требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей стороны. Суд сейчас рассматривает это дело.