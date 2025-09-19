Директора и педагогов тюменской школы наказали за избиение и удушение ребёнка

19 сентября 2025, 12:32

Прокуратура отреагировала на инцидент в школьном лагере под Тюменью

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Четыре сотрудника Тоболовской средней школы, включая директора, ответят за инцидент с удушением 10-летней ученицы.





Как сообщили URA.RU в пресс-службе тюменской прокуратуры, педагогический персонал ненадлежащим образом контролировал безопасность детей в дневном лагере. В июле 2025 года 14-летняя воспитанница избила 10-летнюю девочку.

«В этой связи Ишимский межрайонный прокурор внёс представление в адрес директора школы», — сообщили в ведомстве.