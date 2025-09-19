В Москве «невинная» наклейка обернулась для дальнобойщика уголовным делом
Дальнобойщик из Белгорода приехал в Москву на фуре, а суд оштрафовал его из-за наклейки с запрещённой символикой. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
В августе инспекторы ДПС остановили автомобиль россиянина в Зеленограде. Их привлекла наклейка на грузовике. На ней было изображение символики Легиона «Свобода России»*. В России признали эту организацию террористической и запретили.
Полицейские составили на дальнобойщика протокол и записали его объяснения. Однако житель Белгорода на заседание суда в Зеленограде не пришёл. Судья вынес решение в его отсутствие. Он признал водителя виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил ему штраф. Помимо этого, суд постановил конфисковать предмет нарушения.
*признан в РФ террористической организацией и запрещён.
