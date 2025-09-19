В Москве «невинная» наклейка обернулась для дальнобойщика уголовным делом

19 сентября 2025, 11:55

Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки

Фото: Istock/BCFC

Дальнобойщик из Белгорода приехал в Москву на фуре, а суд оштрафовал его из-за наклейки с запрещённой символикой. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Осторожно, Москва».