В Москве «невинная» наклейка обернулась для дальнобойщика уголовным делом

Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки
Дальнобойщик из Белгорода приехал в Москву на фуре, а суд оштрафовал его из-за наклейки с запрещённой символикой. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Осторожно, Москва».



В августе инспекторы ДПС остановили автомобиль россиянина в Зеленограде. Их привлекла наклейка на грузовике. На ней было изображение символики Легиона «Свобода России»*. В России признали эту организацию террористической и запретили.

Полицейские составили на дальнобойщика протокол и записали его объяснения. Однако житель Белгорода на заседание суда в Зеленограде не пришёл. Судья вынес решение в его отсутствие. Он признал водителя виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил ему штраф. Помимо этого, суд постановил конфисковать предмет нарушения.

*признан в РФ террористической организацией и запрещён.

