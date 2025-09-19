В Петербурге за сутки произошло два резонансных ДТП с участием подростков
В Петербурге за сутки произошло два ДТП с тяжёлыми травмами несовершеннолетних. Подробности сообщает региональное ГУ МВД России.
В Парголово 17 сентября 9-летний мальчик упал с детского мотобайка во время тренировки. Ребёнок получил серьёзные травмы, включая разрыв селезёнки, перелом тазовой кости и повреждения головы. Его доставили в детскую больницу в тяжёлом состоянии.
В тот же день, вечером на пересечении улиц Купчинской и Ярослава Гашека водитель Mitsubishi Outlander сбил 17-летнюю девушку. По предварительной информации, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. После наезда водитель сначала покинул место происшествия, но затем вернулся.
Пострадавшую девушку госпитализировали с тяжёлыми травмами. Полиция проводит проверку, по результатам которой примет решение о возбуждении уголовного дела.
