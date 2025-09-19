В Подмосковье женщина едва не задушила чужого ребёнка на глазах у матери

19 сентября 2025, 12:13

В Подмосковье конфликт на детской площадке закончился травмами у ребёнка

Фото: Istock/Thanakorn Piadaeng

В подмосковном посёлке Боброво произошёл серьёзный конфликт между женщиной и 7-летним мальчиком. Об этом сообщает портал Msk1.ru.