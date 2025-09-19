В Подмосковье женщина едва не задушила чужого ребёнка на глазах у матери
В подмосковном посёлке Боброво произошёл серьёзный конфликт между женщиной и 7-летним мальчиком. Об этом сообщает портал Msk1.ru.
По словам матери ребёнка, инцидент начался на детской площадке, где мальчик услышал в свой адрес оскорбления. Он толкнул обидчика, чтобы прекратить это. После этого, как утверждает женщина, её сын позвал на помощь.
Она рассказала, что незнакомая женщина подбежала к её ребёнку сзади, начала резко тянуть его за капюшон, чтобы снять с игрового снаряда. Мальчик повис на тросе и ударился поясницей о перекладину. Школьник смог вырваться, побежал домой и рассказал о случившемся родным. Когда его мать вышла на улицу, той женщины уже не было на площадке.
Медики зафиксировали у ребёнка травму гортани, кровоподтёки и ссадины на шее и пояснице, а также внешние признаки удушья. Полиция проводит проверку по этому факту.
Читайте также: