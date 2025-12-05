В Бурятии 12-летний подросток угнал машину и попал в ДТП, есть пострадавшие

05 декабря 2025, 15:08

В Бурятии 12-летний подросток на иномарке врезался в столб, пострадала девочка

Фото: iStock/Anton Novikov

В Бурятии 12-летний подросток за рулем легковушки врезался в столб, одна из трех несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травами госпитализирована. Об этом сообщили в прокуратуре республики.