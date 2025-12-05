В Бурятии 12-летний подросток угнал машину и попал в ДТП, есть пострадавшие
В Бурятии 12-летний подросток за рулем легковушки врезался в столб, одна из трех несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травами госпитализирована. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Согласно информации ведомства, авария произошла в Баунтовском районе Бурятии. По предварительным данным, на трассе в районе села Романовка автомобиль Nissan Sylphy, за рулем которого находился 12-летний мальчик с тремя несовершеннолетними пассажирами, столкнулся со столбом.
В результате ДТП 15-летняя девочка, сидевшая на пассажирском сиденье, получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Прокуратура намерена оценить законность действий полиции и соблюдение правил дорожного движения. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.
