В регионе России произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Забайкалье
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщают в Telegram-канале УМВД региона.



Авария случилась 5 декабря в 11:15 по московскому времени на 1065-м километре федеральной дороги «Байкал» (Р-258 Иркутск — Улан-Удэ — Чита). В результате инцидента пострадали семь человек, из которых пятерых, включая троих несовершеннолетних, спасти не удалось.

Двух человек госпитализировали с различными травмами.

Сейчас полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Никита Кротов

