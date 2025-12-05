В регионе России произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Забайкалье
В Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщают в Telegram-канале УМВД региона.
Авария случилась 5 декабря в 11:15 по московскому времени на 1065-м километре федеральной дороги «Байкал» (Р-258 Иркутск — Улан-Удэ — Чита). В результате инцидента пострадали семь человек, из которых пятерых, включая троих несовершеннолетних, спасти не удалось.
Двух человек госпитализировали с различными травмами.
Сейчас полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
