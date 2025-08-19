Мигранты жестоко избили футболиста в Подмосковье

19 августа 2025, 10:33

В подмосковном Щёлкове мигранты избили игрока любительского футбольного клуба

Фото: iStock/mrcmos

В подмосковном Щёлково произошло массовое нападение на игрока любительского футбольного клуба. Конфликт начался с вербальной перепалки между местным жителем и приезжими, но быстро перерос в жестокое избиение.