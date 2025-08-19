Достижения.рф

Мигранты жестоко избили футболиста в Подмосковье

В подмосковном Щёлкове мигранты избили игрока любительского футбольного клуба
Фото: iStock/mrcmos

В подмосковном Щёлково произошло массовое нападение на игрока любительского футбольного клуба. Конфликт начался с вербальной перепалки между местным жителем и приезжими, но быстро перерос в жестокое избиение.



Как пишет телеграм-канал «Лента дня», пострадавший с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. Медики диагностировали у него разрыв гортани, открытый перелом черепа и множественные телесные повреждения. Врачи борются за жизнь спортсмена.



Ранее в Тверской области группа несовершеннолетних мигрантов систематически избивала местных подростков, а затем публиковала ролики с издевательствами на платформе TikTok. Следственный комитет начал проверку по факту нападения. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных к избиениям и публикации видео.

Анастасия Чубина

