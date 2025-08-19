Житель Дагестана получил условный срок за нападение на брата
Mash Gor: житель Дагестана ударил брата ножом после ссоры из-за девушки
В Кизилюртовском районе Дагестана 27-летний Мурад был осуждён за нанесение ножевых ранений своему старшему брату. Конфликт произошёл на почве личных разногласий, сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Как установило следствие, 38-летний Ислам запретил младшему брату встречаться с приезжей девушкой, настаивая на браке только с уроженкой их села. Во время очередной ссоры старший брат первым нанёс удар, после чего Мурад дважды ударил его складным ножом в область живота.
Пострадавший с тяжёлыми травмами был госпитализирован и несколько дней находился в реанимации. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил Мураду условное наказание.