Житель Дагестана получил условный срок за нападение на брата

19 августа 2025, 10:22

Mash Gor: житель Дагестана ударил брата ножом после ссоры из-за девушки

Фото: iStock/Shutter2U

В Кизилюртовском районе Дагестана 27-летний Мурад был осуждён за нанесение ножевых ранений своему старшему брату. Конфликт произошёл на почве личных разногласий, сообщает телеграм-канал Mash Gor.





Как установило следствие, 38-летний Ислам запретил младшему брату встречаться с приезжей девушкой, настаивая на браке только с уроженкой их села. Во время очередной ссоры старший брат первым нанёс удар, после чего Мурад дважды ударил его складным ножом в область живота.



Пострадавший с тяжёлыми травмами был госпитализирован и несколько дней находился в реанимации. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил Мураду условное наказание.

