«Показал настоящий повод для плача»: отец смертельно изнасиловал новорожденную дочь и грозился убить мать малышки

Фото: iStock/Nelly Senko
Отец родом из Южной Африки, убивший свою новорождённую дочь после жестокого изнасилования малышки, стал угрожать на суде расправой над матерью ребенка. Он твердил, что убьет ее, если суд его не посадит. Об ужасающих деталях расследования сообщает DailyMail 31 марта 2025 года.
На суде 37-летний Хуго Феррейра признался в преступлении, которое совершил 8 июня 2023 года. Отец остался один со своим новорожденным ребёнком. Его дочка родилась лишь неделю назад, была совсем еще маленькой.
Мать ребёнка, Морин Бранд, оставила малышку с Феррейрой, чтобы купить подгузники. Вернувшись, она обнаружила дочь с тяжёлыми травмами — но не сразу, поскольку отец спрятал ребенка от жены.
Феррейра, недовольный тем, что ребёнок плакал от голода и мокрых пелёнок, а мать задержалась, в ярости избил и изнасиловал девочку, нанеся ей смертельные удары по голове. Малышку доставили в больницу, но на следующий день она умерла.
На суде насильник не отрицал, что совершил недозволительное, однако искреннего сожаления за ним замечено не было. Со слов монстра-отца, он сорвался, потому что решил показать младенцу «стоящий повод для плача».
Феррейра также признался, что действовал осознанно, несмотря на употребление метамфетамина. Приговор мужчине вынесут на следующей неделе. При этом похоже, что Феррейра верит в шанс остаться на свободе.
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Мать ребёнка, Морин Бранд, оставила малышку с Феррейрой, чтобы купить подгузники. Вернувшись, она обнаружила дочь с тяжёлыми травмами — но не сразу, поскольку отец спрятал ребенка от жены.
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«Я знал: она наверняка заметит неладное с ребенком. Я решил какое-то время ей его не показывать. Я же понимал, что у малышки видимые травмы», — сказал убийца.
Фото: iStock/Aleksej Sarifulin
Феррейра, недовольный тем, что ребёнок плакал от голода и мокрых пелёнок, а мать задержалась, в ярости избил и изнасиловал девочку, нанеся ей смертельные удары по голове. Малышку доставили в больницу, но на следующий день она умерла.
На суде насильник не отрицал, что совершил недозволительное, однако искреннего сожаления за ним замечено не было. Со слов монстра-отца, он сорвался, потому что решил показать младенцу «стоящий повод для плача».
Феррейра также признался, что действовал осознанно, несмотря на употребление метамфетамина. Приговор мужчине вынесут на следующей неделе. При этом похоже, что Феррейра верит в шанс остаться на свободе.
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Мария Моисеева