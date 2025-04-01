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«Показал настоящий повод для плача»: отец смертельно изнасиловал новорожденную дочь и грозился убить мать малышки

DM: отец из Африки смертельно изнасиловал новорожденную дочь и угрожал ее матери
Фото: iStock/Nelly Senko

Фото: iStock/Nelly Senko

Отец родом из Южной Африки, убивший свою новорождённую дочь после жестокого изнасилования малышки, стал угрожать на суде расправой над матерью ребенка. Он твердил, что убьет ее, если суд его не посадит. Об ужасающих деталях расследования сообщает DailyMail 31 марта 2025 года.
На суде 37-летний Хуго Феррейра признался в преступлении, которое совершил 8 июня 2023 года. Отец остался один со своим новорожденным ребёнком. Его дочка родилась лишь неделю назад, была совсем еще маленькой.

Мать ребёнка, Морин Бранд, оставила малышку с Феррейрой, чтобы купить подгузники. Вернувшись, она обнаружила дочь с тяжёлыми травмами — но не сразу, поскольку отец спрятал ребенка от жены.

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«Я знал: она наверняка заметит неладное с ребенком. Я решил какое-то время ей его не показывать. Я же понимал, что у малышки видимые травмы», — сказал убийца.
Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Феррейра, недовольный тем, что ребёнок плакал от голода и мокрых пелёнок, а мать задержалась, в ярости избил и изнасиловал девочку, нанеся ей смертельные удары по голове. Малышку доставили в больницу, но на следующий день она умерла.

На суде насильник не отрицал, что совершил недозволительное, однако искреннего сожаления за ним замечено не было. Со слов монстра-отца, он сорвался, потому что решил показать младенцу «стоящий повод для плача».

Феррейра также признался, что действовал осознанно, несмотря на употребление метамфетамина. Приговор мужчине вынесут на следующей неделе. При этом похоже, что Феррейра верит в шанс остаться на свободе.

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#суд
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Baza: машина упала с высотной парковки в Москве и загорелась
31 марта 2025, 21:14

Фото: istockphoto/trikolor

Автомобиль упал с высотной парковки в Москве и загорелся. Как пишет Baza, все случилось на Крылатской улице города. Очевидцы рассказали, что машина марки «Вольксваген Гольф» сорвалась с четвертого этажа. По предварительной информации, водитель погиб.
Перед этим стало известно о гибели женщины в результате ДТП в Приморье. Сообщалось, что пострадали девять человек. Авария с летальным исходом произошла на 393-м километре трассы А-370 «Уссури». В пресс-службе регионального главка МВД России добавили, что один автомобиль вылетел на встречную полосу. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.

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Росгвардия задержала подозреваемого в покушении на убийство в Подмосковье
31 марта 2025, 20:33

Фото: istockphoto/trikolor

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на убийство и угрозе убийством в Подмосковье. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись задержания. Уточняется, что фигурант уголовного дела подозревается также в незаконном хранении оружия.
В Росгвардии пояснили, что мужчина угрожал матери заявительницы, когда проник в жилище с предметом, похожим на автоматическое оружие. Затем он предпринял неудачную попытку выстрела. Нападавшего вывел из квартиры отец потерпевшей.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, боеприпасы и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сказано в релизе.
По факту происшествия ведется следствие.

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#мир
#россия
#москва
#подмосковье
#росгвардия
#новости
#убийство
#криминал
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В США ребенок умер из-за пожирающей мозг амебы после посещения аквапарка
DM: В США годовалый ребенок заразился пожирающей мозг амебой и умер
31 марта 2025, 19:55

Фото: iStock/YouraPechkin

В США годовалый ребенок умер после похода в аквапарк, во время которого он заразился пожирающей мозг амебой. Об этом информирует Daily Mail.
Трагедия произошла в штате Арканзас. Родители отправили ребенка играть на игровую площадку с фонтанами, но после того, как семья вернулась домой, малышу стало плохо. У него поднялась температура и началась рвота.

Медики не смогли спасти ребенка. Уточняется, что мальчик заразился амебой Naegleria fowleri. Она пожирает мозг и способна проникнуть в организм через нос при плавании в пресной теплой воде.

После в аквапарке, где заразился малыш, провели проверку. Было установлено, что вода в фонтанах в детской игровой зоне была недостаточно хлорирована, что спровоцировало размножение амебы.

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В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу
SHOT: В Зеленограде «колдун» пытался застрелить тёщу, потому что от него ушла жена
31 марта 2025, 19:21

Фото: iStock/IndiaUniform

В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тещу, из-за которой его бросила жена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Последние десять лет 60-летняя теща Альвина и «колдун» Леонид не могли наладить отношения. В результате женщина убедила дочь Владу уйти от мужа. Колдун, вооружившись автоматом Калашникова, отправился мстить теще.

Леонид отключил свет в квартире, чтобы теща вышла в подъезд, но дверь открыла экс-супруга. Мужчина оттолкнул ее и ворвался в квартиру, направив оружие на Альвину. У колдуна произошла осечка, после которой его скрутил тесть.

Затем чародей выбросил автомат и скрылся на своей машине. Спустя время злоумышленника задержали правоохранители. Мужчине грозит до 19 лет за незаконное хранение оружия и покушение на убийство.

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Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии
31 марта 2025, 19:19

Фото: istockphoto/blinow61

Извращенца в спецовке во время самоудовлетворения задержали в Москве в районе ЖК «Метрополия» на Волгоградском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Авторы публикации уточнили, что мужчина наблюдал за детьми, укрывшись в уступе напротив детской площадки и думая, что его не видят. По информации журналистов, злоумышленника уже задержали полицейские.

А тем временем следователи сейчас разбираются в обстоятельствах уголовного дела по факту похищения девушек и принуждения их к проституции в Красноярском крае. Известно, что речь идет о целой преступной группировке, куда входило к 2020 году не меньше 40 человек. Злоумышленники работали с января 2018 года.

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#россия
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