В Белоруссии задержали американца-нелегала, который прятался в вагоне товарного поезда

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Гражданин США был задержан на железнодорожной станции Молодечно в Беларуси при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь.
27-летний американец скрывался в пустом вагоне поезда, который направлялся из Литвы сообщением Кена — Молодечно.
Таможенники обнаружили нарушителя во время проверки состава. Уточняется, что гражданин США прятался в грузовом вагоне. После задержания мужчину передали органам пограничной службы для дальнейшего расследования.
В ГТК подчеркнули, что подобные методы пересечения границы являются нарушением законодательства и пресекаются оперативно.
Ранее сообщалось, что в Москве с высотной парковки упал автомобиль. Машина вспыхнула, а внутри оставалась женщина-водитель. К сожалению, она погибла.
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Таможенники обнаружили нарушителя во время проверки состава. Уточняется, что гражданин США прятался в грузовом вагоне. После задержания мужчину передали органам пограничной службы для дальнейшего расследования.
В ГТК подчеркнули, что подобные методы пересечения границы являются нарушением законодательства и пресекаются оперативно.
Ранее сообщалось, что в Москве с высотной парковки упал автомобиль. Машина вспыхнула, а внутри оставалась женщина-водитель. К сожалению, она погибла.
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Мария Моисеева