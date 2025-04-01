На Сахалине «особо опасный» психбольной стал ​причиной гибели соседа по палате

Фото: Telegram СУ СК России по Сахалинской области
На Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. По данным Следственного комитета региона, обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.
Как установило следствие, обвиняемый не провел необходимого освидетельствования и не изменил меры принудительного лечения. Это позволило опасному пациенту совершить преступление, приведшее к смерти соседа по палате.
Прокуратура подтвердила, что халатность сотрудника стала прямой причиной трагедии. Обвиняемый — бывший заведующий одного из отделений ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница».
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Прокуратура подтвердила, что халатность сотрудника стала прямой причиной трагедии. Обвиняемый — бывший заведующий одного из отделений ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница».
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Мария Моисеева