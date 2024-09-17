Директора парка «Патриот» Ахмедова выпустили из СИЗО

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Военный суд отпустил из СИЗО одного из фигурантов уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны России Павла Попова – Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Ахмедов являлся директором подмосковного парка «Патриот».
В постановлении суда сказано об изменении меры пресечения. Изначально Ахмедова заключили под стражу, но после того, как он начал сотрудничать со следствием и дал показания на Попова по делу о хищении бюджетных средств, было принято решение о заключении его под домашний арест до 21 декабря. После этого его освободили в зале суда.
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В постановлении суда сказано об изменении меры пресечения. Изначально Ахмедова заключили под стражу, но после того, как он начал сотрудничать со следствием и дал показания на Попова по делу о хищении бюджетных средств, было принято решение о заключении его под домашний арест до 21 декабря. После этого его освободили в зале суда.
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Анастасия Чинкова