Фигуранты дела о мошенничестве в парке «Патриот» сотрудничают со следствием

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Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника ГУ информационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, начали сотрудничать со следствием. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных структурах пишет РИА Новости.
«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — приводят в агентстве заявление собеседника.О задержании главы парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимира Шестерова стало известно накануне, 5 августа. Фигурантов арестовали по делу о мошенничестве, точная сумма ущерба от которого еще не известна, но уже превышает 40 миллионов рублей. В материале «Радио 1» рассказывали, что случилось в парке «Патриот», что известно об Ахмедове и Шестерове и в чем их обвиняют.
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